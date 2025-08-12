Un spin-off para Blacksad

Como ya contamos en el último podcast, este año Blacksad festeja su 25º aniversario. Y parece que ahora sí, es hora de hacer algo al respecto del único gran problema que tiene la serie, que es el tiempo desmesurado que se toma el dibujante, Juanjo Guarnido, para ilustrar un álbum.

La solución parece ser lanzar una segunda serie, titulada «Blacksad Stories», con guiones de Juan Díaz Canales y dibujos de otros artistas que traten de reproducir el estilo de Guarnido, o que por lo menos militen en el mismo movimiento estético.

En Octubre, Dargaud va presentar en las librerías francófonas el primer álbum de esta nueva colección, que tendrá como protagonista a Weekly (el joven amigo de Blacksad) y como dibujante a Giovanni Rigano, talentoso autor italiano que se parece bastante a Juanjo Guarnido.