Weekly protagoniza la primera de las "Blacksad Stories", ambientada en plena caza de brujas contra las historietas.

Un spin-off para Blacksad

12/08/2025

| Por Andrés Accorsi

0 comentarios

Como ya contamos en el último podcast, este año Blacksad festeja su 25º aniversario. Y parece que ahora sí, es hora de hacer algo al respecto del único gran problema que tiene la serie, que es el tiempo desmesurado que se toma el dibujante, Juanjo Guarnido, para ilustrar un álbum.

La solución parece ser lanzar una segunda serie, titulada «Blacksad Stories», con guiones de Juan Díaz Canales y dibujos de otros artistas que traten de reproducir el estilo de Guarnido, o que por lo menos militen en el mismo movimiento estético.

En Octubre, Dargaud va presentar en las librerías francófonas el primer álbum de esta nueva colección, que tendrá como protagonista a Weekly (el joven amigo de Blacksad) y como dibujante a Giovanni Rigano, talentoso autor italiano que se parece bastante a Juanjo Guarnido.

A lo largo de 64 páginas, Weekly se va a involucrar con Dustin, una comadreja que vive en New York junto a su abuela Chana, que emigró de Rusia. Dustin sobrevive como puede, con laburitos de poca monta mientras su abuela sufre por él. Chana decide ir a ver a la pastora Lubansky, quien lleva a delante una cruzada contra el mal encarnado que, según ella, son esas publicaciones que convierten a los jóvenes en delincuentes: los comics. El marido de la pastora le consigue a Dustin un trabajo en una empresa respetable: una funeraria. Y así es como Dustin deja pasar otro trabajo para Proper Comics, una editorial dirigida por Venables, jurado enemigo de los Cruzados de la Virtud de la pastora Lubansky. Pese a la amenaza de censura, Venables sigue adelante con su idea de realizar una fotonovela, mientras Dustin comprende de a poco que la funeraria del Sr. Lubansky esconde unos cuantos secretos.

Compartir:

Etiquetas: , ,

Dejanos tus comentarios: