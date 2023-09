¡Volvió Maitena!

Allá por 2006, Maitena dijo «no va más» y dejó de producir sus viñetas humorísticas para el diario La Nación… que se siguieron publicando con gran éxito en libros recopilatorios y en diarios de otros países. Desde entonces, escribió una novela, y se dedicó a lo que ella define como «una vida nueva, más interesante». Fueron 17 años lejos del tablero pero ahora el paréntesis se cierra: Maitena vuelve con una nueva tira llamada Actualizadas, que desde hoy aparece en la contratapa de Clarín (que recientemente sufrió las bajas de Tabaré y de Horacio Altuna, uno fallecido y el otro retirado).

«Celebro que me llamen para trabajar con 61 años, que es cuando en general la gente declina. Recuperé energía y ganas porque en estos 17 años la pasé bomba”, dijo Maitena, y agregó: «Lo que me cambió la vida es la tablet, que puedo usarla para garabatear hasta en el Buquebús. Ya no quiero vivir encadenada al escritorio y a la tinta china”.