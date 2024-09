Astro City (parte 4)

El último número de la primera ongoing es la historia de un actor que interpreta a un superhéroe en una telenovela y qué pasa el día que detiene por casualidad, un crimen en la vida real y eso catapulta su carrera, pero pone en riesgo su vida. Lo divertido de este número es un poco ese trasfondo del superhéroe como algo cotidiano, al punto que un personaje secundario en una telenovela tiene su identidad secreta como lo más normal del mundo, y sin estar cerca de ser el protagonista de la tira ni mucho menos.

Luego pasarían más de dos años sin historias nuevas, y el pobre de Kurt se enfrentaría a la dura realidad de descubrir que sus padecimientos físicos eran productos de una enfermedad autoinmune provocada por un envenenamiento con mercurio, lo cual lo dejaría de cama y con pocas posibilidades de escribir. Si bien durante esos años siguió produciendo algunos comics, la cantidad de material bajó de manera considerable y -como él mismo explica- historietas más centradas en la peripecia y la aventura le eran mucho más simples de escribir, que cosas más introspectivas y complejas como Astro City, y por ese motivo y a pesar de las puteadas de los fans se alejó del título, hasta tener una cantidad de material decente que se pudiera publicar.

JUGAR DE LOCAL

Tras el extenso parate, en Abril del 2003 sale la miniserie Local Heroes, que de manera bimestral publica cinco episodios autoconclusivos, con nuevos ingredientes para condimentar este universo.

Como ya es costumbre, la primera de las historias sirve para introducir nuevos lectores y en esta oportunidad se centra en Pete Donacek, un portero del Astro City Classic, un importante hotel de la ciudad, y los motivos por los que elige vivir ahí por sobre cualquier otro lado. Aparte la historia cuenta en paralelo lo que viven en la ciudad tres huéspedes del hotel, en su corta estadía.

La segunda historia es una vuelta de tuerca al concepto de Lois Lane, al mostrarnos qué sucede cuando una mujer fuerte, independiente y liberal se pone de novia con Atomicus, y se obsesiona por descubrir si en realidad es el quien se oculta en la identidad de su compañero de trabajo Adam Peterson. Esto termina de muy mala manera y la lleva a considerar que su vida es un fracaso, cuando en realidad su hija defiende la ciudad como una superheroína gracias a todo lo que la inspiró su madre. Una muy buena historia con un genial replanteo de la típica novia del héroe.

En “Pastoral” abandonamos las calles tumultuosas de Astro City para irnos a un pequeño pueblo rural, con sus propio héroe y sus propias reglas. Quizás la más floja de las historias de esta tanda, pero que sirve para mostrar cómo es la vida lejos de la gran ciudad, y cómo si existe un héroe en un lugar donde “se conocen todos” es muy probable que también sepan la identidad bajo la máscara, pero defiendan el no saberlo a capa y espada, ante cualquiera que desee indagar en el tema.

El broche de oro son los últimos dos capítulos, que forman un arquito en el que viajamos a 1974 para ver que un abogado debe probar la inocencia del hijo de un capo mafia cuando muchos testigos lo vieron partirle la cara a botellazos a una chica hasta matarla. Y en lo que parece un caso perdido, el tipo se las ingenia para aprovecharse del universo fantástico que lo rodea y despertar la duda en el jurado ¿Y si se trata de un gemelo malvado? ¿O fue controlado mentalmente? ¿Podría ser algún cambiaformas tomando su apariencia? La idea es fantástica: cómo un abogado desesperado cambia para siempre la jurisprudencia dentro del universo de la serie, en su afán por no quedar en malos términos con la mafia y poner su vida y la de su familia en riesgo, cosa que de todas formas termina sucediendo. Lo interesante es que es claro que el tipo es culpable, no hay medias tintas, salvo un tecnicismo que es que -en lugar de llevárselo del lugar donde ocurrió el homicidio- lo levanto la policía horas después en su casa. Eso solo alcanza para suponer un montón de cuestiones que ponen en duda la identidad del sujeto, aunque toda evidencia física diga lo contrario. Las maravillas de vivir en un mundo repleto de superseres. En lo personal, considero que es una de las mejores ideas de las muchas que desarrolla Busiek a lo largo de la serie, porque más allá de que si están mejor o peor tratadas, me gustan más o menos, son más o menos emotivas (esta en particular lo es bastante poco y nos cuesta empatizar con el abogado), hay conceptos que son geniales y levantan la historia por su propia existencia, como en este relato.

VOLVER DE A RATOS

Los siguientes años van a ser tumultuosos y a raíz de los problemas de salud que mencioné antes, el guionista decide no publicar la serie de manera regular y dedicarse a sacar especiales y miniseries, una vez que están terminados, para sacarse de encima la responsabilidad de las fechas de entrega, porque en muchos casos pasaba largas temporadas sin poder sentarse a escribir. De estos años, lo más largo e importante es sin dudas la saga Dark Ages, posiblemente el proyecto más ambicioso de toda la serie, pero antes de meternos de lleno con eso, voy a repasar otros trabajos que fueron saliendo, antes, durante y después de esta saga.

​El primer especial es de Octubre del 2004 y bajo el título de «Supersonic», nos relata el regreso de un héroe retirado a la actividad, cuando no hay ningún otro héroe a mano para resolver el problema. La idea no está mal, pero en lo personal la considero fallida, porque a diferencia de lo que sucede en muchas otras de las historias, Busiek no alcanza a hacernos empatizar con el personaje, y todo ese combate desigual donde se juega la vida no nos emociona como debería. Y momento me viene como anillo al dedo, para traer una cuestión que no siempre funciona en la serie, y es la cantidad de personajes nuevos que incorpora todo el tiempo. Si bien para las historias más humanas, tiene mucho sentido y funciona perfecto que cada una de ellas esté narrada por un habitante diferente de Astro City, cuando llegamos a los héroes pasa un poco lo contrario: con una galería más o menos establecida (porque más allá de los que protagonizan sus propias historias hay una cantidad gigante de personajes que pululan las calles y aparecen cada tanto de fondo o mencionados), rompe las bolas que te saquen héroes nuevos de la galera para contar X historia y no siempre funciona, como en este caso.

(el lunes, la quinta parte)​