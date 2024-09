Astro City (parte 5)

Unos meses después, en Diciembre de 2024, sale la Astro City Visitor´s Guide que, como bien indica su nombre, es una guía que viene plagada de artículos y fichas de muchos de los personajes, lugares destacados, etc. Una especie de Secret Files de Astro City y, como tal, tiene tan solo una historieta corta de ocho páginas, en la que nos enteramos la historia de una chica que es poseída por un ancestral supervillano. El especial no es malo, pero tiene demasiado relleno para mi gusto, aunque vale la pena por los artistas que ilustran las fichas. Ahí hay un montón de bestias, que van desde Jim Lee, hasta Bruce Timm, pasando por Dave Gibbons, Howard Chaykin, Darwyn Cooke, Carlos Pacheco, Bill Sienkiewicz y Simon Bisley, entre muchísimos otros.

En 2006 le llega el turno a Samaritan, y “The Eagle and the Mountain” es un one-shot muy interesante, que lleva la relación héroe/villano al extremo. Cansados ambos de enfrentamientos inútiles a lo largo del tiempo, optan por una vez por año juntarse a comer dejando sus diferencias de lado. Buena parte del especial está dedicado al origen de Infidel, y por qué es el némesis del héroe, pero no se queda solo en eso, sino que explora de manera magistral el contraste entre las dos caras de la misma moneda.

El especial de Beautie, es conmovedor y acá sale bien lo que en «Supersonic» falla, ya que el personaje en cuestión es mencionado muchísimo, forma parte de la Honor Guard, y en muchísimos números vemos en segundo plano a esta heroína que parece una especie de Barbie tamaño natural y nos preguntamos cómo llego ahí. Este especial arroja luz sobre ese tema, con una historia que realmente te desgarra el alma, al tocar un tema como el abandono familiar desde dos puntos de vista muy diferentes y dejando muy claro que los hijos no están exentos de repetir los errores de sus padres.

Los últimos dos especiales, ya cambian el formato y son “miniseries” de dos episodios. La primera, la de Astra, es sin duda mi favorita y, como ya dije, se nota el cariño que le tiene Busiek al personaje, porque cada vez que lo usa, la rompe y consigue conmovernos y mostrarnos algunas de las historias más humanas. Este especial tiene otra particularidad y es que por primera vez nos damos cuenta de que el tiempo de la serie corre casi en tiempo real con el de nuestro mundo, ya que la niñita esa que vimos en los primeros números de la serie regular allá por 1996, ahora (2009) terminó la secundaria y está pensando qué hacer con su futuro. Vemos que se pudo acoplar a la vida normal que tanto deseaba, que tiene amigos, un novio y es claramente una celebridad explotada por los programas de chimentos. Sobre eso gira la trama: lo difícil que es llevar una vida normal cuando se es una figura pública, cómo todo el mundo va a opinar de lo que hacés, con quién te juntás, con quién no… y va sacar conclusiones, muchas veces erradas, solo en base a las apariencias. Como dije, unos numeritos muy lindos, donde Busiek despliega toda su magia.

Los últimos de esta tanda son los numeritos del Silver Agent que, publicados a mediados de 2010, funcionan a modo de epílogo de Dark Age. Acá se profundiza en los viajes temporales del protagonista, con otra mirada a muchas de las cosas que vemos de fondo en la miniserie.

OSCURA Y BRILLANTE

Y ya que la mencionamos, no queda otra que meternos de lleno en el proyecto más ambicioso de todo Astro City. Si antes dije que por lo general los arcos largos hacían agua, estas miniseries vienen a hacerme meter las palabras en el culo.

Todo arranca en el especial flip con Arrowsmith, donde se publica un prólogo de la historia, que da pie a la primera miniserie, de las cuatro que componen todo el arco de Dark Age. La idea es explorar un poco el pasado de Astro City y cada una de las miniseries tiene la característica de estar ambientada en una estación diferente del año, y en diferentes épocas. De esta manera, el prólogo está ambientado en 1959 y nos presenta los hermanos Royal y Charles Williams, que son quienes van a llevar adelante el relato. En la primera miniserie estamos en el año ´72, y nos enteramos cómo tras las muerte de sus padres en un incendio producto de lo acontecido en el prólogo, los hermanos tomaron caminos muy distintos en sus vidas: Charles se hizo policía y Royal un delincuente de poca monta. Y si bien el relato está sostenido por la historia de los hermanos, lo que se teje de fondo es lo realmente importante, porque el Silver Agent es acusado de asesinato, metido preso y condenado a la silla eléctrica. En paralelo también nos enteramos sobre el pasado de la First Family y cómo Rex se suma al grupo.

La segunda mini transcurre en el ´76 y es la más interesante de las cuatro, ya que (aprovechando que Royal trabaja para uno de los capos mafiosos de la ciudad) nos cuenta el ascenso del Diacono (una suerte de Kingpin de este universo) a rey del hampa. Y es gracias a esto, que también descubrimos la identidad del asesino de los padres de los Williams, algo que va a cambiar sus vidas para siempre. También se explora una nueva aparición del Silver Agent posterior a su muerte, producto de los viajes en el tiempo que hizo mientras estaba preso.

La tercera está ambientada en el ´82, con los Williams ya metidos a full en tratar de capturar al asesino de sus padres, lo que los lleva a trabajar para E.A.G.L.E. e infiltrarse en Pyramid, la mega organización criminal de la que forma parte este tipo. Mientras tanto, siguen las apariciones del Silver Agent, y conocemos más detalles de algunos personajes importantes de Astro City.

En 1984 se desarrolla la última miniserie, en la que los Williams ya se convirtieron casi en superhéroes en su afán de detener a su némesis, lo que los va a llevar incluso a colaborar con el Silver Agent en su aparición en esa época. Al final hay un epílogo ambientado en el presente, donde nos enteramos que todo el relato es parte de una entrevista de un periodista que está escribiendo un libro sobre esos años.

En términos generales, la saga de Dark Age es muy buena, resuelve muchísimas preguntas que uno se hacía sobre el pasado de Astro City e incluso algunas que uno jamás se preguntó. Y la historia de los hermanos Williams es interesante por cómo va mutando. Como ya repetí hasta el hartazgo en esta nota, el principal atractivo de la serie para mí son los puntos de vista, y lo brillante de esta saga es que -sin modificar las voces que llevan adelante el relato- con el simple paso de los años y las circunstancias de su vida, el mismo evoluciona. No es lo mismo los dos niños fascinados por ver cómo la Honor Guard luchaba contra Pyramid en el ´59, que los dos agentes en armaduras tecnológicas, que colaboran con el Silver Agent en 1984, y durante todo ese camino, se van notando los matices, la historia se complejiza, los personajes crecen no solo en edad y uno se termina por involucrarse con su historia y necesita saber más. De vuelta, Busiek y Anderson demuestran estar en un nivel altísimo de calidad de producción y nos dan, al menos en términos de sagas largas, la mejor de toda la serie.

