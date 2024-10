Astro City (parte 6)

LA ERA VERTIGO

Luego de otro ligero impase, Astro City volvería con todo en 2013, ahora en Vertigo y nuevamente con regularidad, ya que Busiek parecía haber dejado parte de sus problemas de salud atrás, o al menos, andaba lo suficientemente estable como para embarcarse en una nueva serie regular. En esta oportunidad, la cosa seria más productiva que nunca y saldrían 52 episodios a lo largo de los cinco años de publicación, un muy buen promedio después de casi dos décadas repletas de altibajos.

La serie, como ya es un clásico, arranca con una historia que nos pone en situación y sirve de puerta de entrada para el que jamás toco un comic de Astro City. Pero a su vez mete elementos muy reconocibles para el lector de siempre, como el regreso de Ben Pullam, el mismo que protagonizara el nº1 de la primera ongoing, que ahora con sus hijas ya adultas se trata de adaptar a vivir solo y será bastante relevante en los acontecimientos del episodio. La otra incorporación es Broken Man, un personaje que rompe la cuarta pared para hablarle directo al lector y meterse directo en el meta de la serie, algo que cambia un poco el enfoque y le permite al guionista jugar con otras cosas en los capítulos que decide utilizarlo.

Después la serie se desenvuelve más o menos como siempre, con algunos arcos largos separados por episodios unitarios, pero esta vuelta con la ventaja a su favor del tiempo transcurrido fuera de campo. Como ya había mencionado, el tiempo en Astro City corre casi a la par que en el nuestro, por lo cual todos estos años de The Dark Age y las historias ambientadas en el pasado, nos dieron lugar a que la ciudad cambiara en un montón de aspectos. Esto no solo da lugar a nuevos personajes, sino que también altera el statu quo de los ya establecidos, y buena parte de la gracia de esta nueva serie es explorar estos temas, pero sin dejar de lado las historias de gente común, en situaciones poco comunes.

Voy a tratar de ser menos exhaustivo en mi repaso de estos números, porque son demasiados y no quiero que la nota se torne infinita. Aparte, la realidad es que si la serie tiene algún defecto en esta etapa es que se torna un pelín formulaica, con mucho capitulo donde se cuenta el origen de tal o cual personaje. Creo que Busiek abusa un poco del recurso y que en algunos casos no hacía falta ir tan a fondo con ese tema. Igual termina muy bien, demasiado arriba, con unos últimos capítulos demoledores, y, como pasa muchas veces, si el final está copado, perdonamos un poco los altibajos, que tampoco son tantos.

Lo primero que sorprende, es la construcción de un plan a largo plazo con el Broken Man, ya que de a poco y mediante apariciones esporádicas, Busiek teje un arco argumental en el cual nos conoceremos la historia de la encarnación de la música, y sus cambios a lo largo de las décadas, en las que asume distintas identidades superheroicas, como Jazzgirl o el Bouncing Beatnik. En realidad esto es parte de una conspiración pergeñada por una entidad conocida como el Oubor, de la que terminamos sin saber nada y eso quizá es lo más flojo de todo: en una serie de 53 números, el guionista se toma tiempo para desarrollar este plot, cebarnos, y al final queda inconcluso, porque si bien nos enteramos de bastantes cosas, incluido quién es el Broken Man, el enfrentamiento (o lo que sea para lo que se está preparando y juntando gente) nunca llega, y eso es un poco frustrante.

La etapa en Vertigo tiene otra ventaja, que es su extensión. Pensemos que en tan solo cinco años, salieron casi la misma cantidad de números que habían salido en los 15 años previos y esto es sumando, miniseries y especiales. Así como mencioné a Pullam, vamos a ver el regreso y desarrollo de muchos personajes de los primeros episodios. Volveremos a saber de Martha y qué pasó con su decisión de quedarse en Shadow Hill hace 20 años. Regresará también Jack in the Box, en unos capítulos centrados en su hijo, ese que estaba apenas en proyecto y hoy ya es una adolescente a punto de terminar la secundaria y decidir qué carrera seguir. También volverá SteelJack, veremos cómo evoluciono la relación entre Samaritan y Winged Victory, que ya son casi una pareja establecida, e incluso por el 20º aniversario de Astro City, Busiek y compañía se permiten volver a visitar los sueños de Samaritan, como en el primer episodio, con una secuela directa que muestra cómo las cosas cambian en 20 años.

Y ya que estamos de aniversarios, para el nº 100 (que en realidad es el 41) nos cuentan la historia del Astro Nauta, el héroe por el que la ciudad lleva su nombre. Y el broche de oro, lo que hace que todo funcione y le perdonemos a Busiek cualquier cosa que no nos había gustado, es que para el nº 50 y en un arco que se extiende hasta el final de la serie, regresa el protagonista del número 1/2, que ahora maneja un grupo de autoayuda para personas que perdieron algún ser querido producto de los enfrentamientos superheroicos. Y sí, ver cómo sigue la vida de Michael Tenicek nos conmueve tanto como la primera vez.

Después como dije, hay muchos episodios que exploran el pasado de ciertos personajes, tanto nuevos como ya establecidos, y si bien Busiek siempre le encuentra alguna vueltita de tuerca, en algún punto la serie se transforma en un compilado de Secret Origins. Eso no es lo que uno espera de Astro City, al menos no, si venia leyendo lo anterior. Como para ir cerrando, me gustaría destacar, fuera de las que ya mencioné, algunas de las historias que más me gustaron, y ahí creo que las palmas se las lleva la de G-Dog, donde un delincuente al robarse el medallón que le daba sus poderes a Stormhawk, se fusiona con su perro y empieza una carrera superheroica, que le va a cambiar la vida para siempre. Otra gema, y seguimos con las mascotas, es el unitario de Kittyhawk, un gato que recibe superpoderes y resuelve casos sin que nadie se dé cuenta, una pequeña gema, muy divertida y bien contada. Los capítulos de la chica que atiende las llamadas de emergencia de la Honor Guard, también es muy bueno, como funcionan muy bien el de Resistor o el de Mister Manta. Pero si me pongo, la verdad no termino más, porque en cierta medida todo episodio suele tener algo rescatable o alguna vuelta de tuerca que nadie usó antes.

(el lunes, la última entrega)