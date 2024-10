Astro City (parte 7)

Algo que no puedo dejar de mencionar es que, con la regularidad en la publicación, en la etapa en Vertigo aparecen un montón de episodios que no están dibujados con Brent Anderson. Cuando se le complica sostener la periodicidad, el dibujante titular es reemplazado en cantidad de números por otros colegas como Jesús Merino, Mike Norton, Rick Leonardi, Tom Grummett, Graham Nolan y Carmen Carnero, entre otros. Por suerte son la mayoría muy dignos y la serie no sufre demasiado por la aparición de algún dibujante funesto, ya que en el peor de los casos dibujan -cuando mucho- dos números de corrido.

Van a tener que pasar cuatro años más, para que volvamos a tener Astro City, ya que recién en 2022 Busiek y compañía lanzan un nuevo especial de la serie. Pero por algún motivo, el panorama editorial fue mutando de entre lo que se esperaba y lo que se concretó. Para el momento de la salida el último número en Vertigo, el guionista prometía un cambio de formato: a partir del año siguiente Astro City se convertiría en una serie de novelas gráficas que arrancaría por la que cuenta el origen del N-Forcer. Pero la misma nunca vio la luz, y todo va a desembocar en el regreso de la serie a Image, la editorial que la vio nacer, con este especial centrado en los Jayhawks, a pesar de que Busiek jura y perjura que no se olvidó del N-Forcer y su historia será la siguiente en ver la luz

Con el diario del lunes y a más de dos años del evento, podemos decir que este relanzamiento de Astro City fue una de las mayores ventas de humo de los últimos años. Anunciada con bombos y platillos, lleno de portadas alternativas que rendían homenaje a otras series de la editorial y usado como punta de lanza del regreso de Busiek a Image, no solo con esta, sino con todas sus series creator-owned. Pero en lo referente a Astro City, jamás tuvimos nada más allá de este modesto unitario.

Como ya nos tienen acostumbrados, el especial va para el lado que uno menos se lo imagina. Ambientado a finales de los ´60, la historia juega bastante con el tema del fin de la inocencia, no solo de los personajes, sino también de la sociedad norteamericana. Las muertes de JFK y Martin Luther King Jr. son eventos que marcaron al gran país del Norte y acá le suman el fatal desenlace de los Jayhawks, como contracara superheroica de estos acontecimientos. Si queremos trazar un paralelismo, podríamos decir que los Jayhawks son los Teen Titans de Astro City, un grupo conformado por sidekicks que en algún momento coinciden en una misión y deciden continuar juntos. Así se forma el primer grupo de héroes adolescentes, el cual los vuelve no solo muy populares entre los jóvenes, sino que además sirve de inspiración para toda una generación de nuevos héroes juveniles.

Pero como decía, la década del ´60 en Estados Unidos era una época tumultuosa y conflictiva, donde era difícil mirar para otro lado y no tomar partido. Así fue como estos pibes se la jugaron en favor de las minorías, en contra de Vietnam y otras causas en las que para muchos no debían meterse, y se ganaron la antipatía de un sector bastante reaccionario de la sociedad. Terminaron enfrentados a los White Knghts, un grupo hiperracista que se desprende del Ku Klux Klan, y que estaba liderado por The Master, un villano muy poderoso y antiguo, que no se bancó que unos jovencitos se entrometieran en sus asuntos y los hizo cagar la fruta.

De esta forma es como, tras el servicio fúnebre del grupo, al que asisten héroes jóvenes de todas partes del mundo, un grupete de cinco de ellos, al sentirse medio a la deriva por acabar de cumplir 18 años y no saber cómo dar el salto a la vida adulta, deciden hacer un viaje a lo largo del país para tratar de aclarar sus ideas. La acción se va a centrar en una noche en la que Bugleboy, Majorette, Sunshrike, Rally y Rivets, the Robot Kid deciden acampar en el desierto, donde van a reflexionar sobre lo que le sucedió a los Jayhawks, su propias historias o lo que les puede deparar el futuro. También se plantearán si es seguro arriesgarse como héroes o quizás sea el momento de colgar la capa. Una historia, bastante intimista, cargada de sentimiento y con unos personajes que logran cautivarnos en pocas páginas, como solo lo sabe conseguir Kurt Busiek.

A modo de epilogo, la acción regresa al presente con Samaritan preocupado, sin entender muy bien por qué. Hace un tiempo tiene la sensación de que algo oscuro está por venir, pero por el momento no tiene más que eso. Y es entonces que vemos que los narradores de la historia fueron siempre los “fantasmas” de los Jayhawks, que lo están siguiendo, mientras se preguntan si en su situación podrán hacer algo para ayudarlo.

El numerito no está nada mal. La historia es muy emotiva y el final abre la puerta para lo que parece toda una nueva etapa de historias, que por el momento nunca llegaron y eso es lo realmente frustrante. Desde la publicación de este especial, Image se está tomando el laburo de reeditar toda la serie en libros que se llaman “Astro City Metrobook” y que son unos bodoques de casi 20 números cada uno, de los que ya salieron cinco, y suponemos que con el sexto van a completar la totalidad de lo previamente publicado. Pero más allá de esto, hay un silencio absoluto sobre el futuro de la serie. Si nos guiamos por las palabras de Kurt Busiek al final del especial, todo estaba encaminado y si bien venía lento, la idea era que la serie continúe, cosa que de momento no sucedió, pero vamos a estar atentos.

Para cerrar, no me quiero olvidar de mencionar el proyecto que anda dando vueltas hace años de una posible serie de TV de Astro City, la cual parece siempre estar en desarrollo a pesar de los cambios de compañía a cargo de la misma. Ojalá algún día vea la luz, porque posiblemente sirva para darle el puntapié que le está faltando al comic, para tener la relevancia que se merece y poder regresar de una forma más regular que la de los últimos seis años.