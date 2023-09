Jessica Jones (parte 3)

De vuelta en Púrpura

Para su siguiente caso, Jessica es contactada por familiares de víctimas para que encare a Killgrave porque el Purple Man mató a muchas personas y si bien está preso, nunca reconoció muchos de esos delitos. Tras contarle de su relación con el Purple Man a Luke, Jessica va a la prisión especial the Raft, donde el villano está encerrado. Este se describe como un personaje de una historieta y parece demente, pero al poco tiempo, escapa de la prisión. Jessica pasa la noche con Scott, pero al despertar, el cuerpo muerto del ex Ant-Man está cubierto de hormigas. En realidad, es parte de la tortura que el Purple Man le preparó a Jessica que incluye hacerle ver escenas de sexo entre sus amigos, ataques aleatorios entre peatones, pero en vez de caer bajo el poder del villano, a Jones se le gatilla un mensaje de Jean Grey y un mecanismo de defensa que le implantara psíquicamente después del primer incidente con el Hombre Púrpura para que el villano no pudiese volver a controlarla. Killgrave la quiere manipular contra los Avengers, pero ella rompe el control y lo recaga a trompadas.

En la charla posterior con Scott, le cuenta que está embarazada de tres mesess y que el pibe no es de él; sin más, Ant-Man se va a la mierda. A los pocos días, Luke va a buscarla y le declara su amor; ella le cuenta del embarazo y que el hijo es de él. Si lo quiere tener, Power Man le ofrece empezar juntos un nuevo capítulo.

Nuevo Pulso

Jessica y Luke se mudan a Harlem y ella se reúne con Robbie Robertson, el Jefe de Editores del Daily Bugle. Juntos ven a Jameson, quien decide cambiar la política sobre los vigilantes enmascarados gracias al accionar de Jessica, ya que su odio personal a los héroes está perjudicando a la empresa. Le ofrece trabajo como ‘analista de vigilantes’ en una sección semanal especial en el diario, The Pulse, escrita por Ben Urich y Jessica como investigadora y consultora. El primer gran caso tratará de probar que Norman Osborn es el Green Goblin. Durante la investigación, Jessica deberá agarrarse a trompadas contra el mismísimo Goblin, para ser rescatada por Spider-Man y llevada al hospital por temor a perder al hijo. La investigación impacta en el malvado millonario y es llevado a juicio.

Luke es puesto en coma por un asaltante en su propio departamento, un suceso que involucra a Danny Rand, Nick Fury, Steve Rogers, Matt Murdock, Misty Knight, la Night Nurse, Clay Quartermain y S.H.I.E.L.D, contra HYDRA. La siguiente aventura es con los Fantastic Four (Sue y Ben) contra el Golem de Yancy Street. Participa de la investigación y luego del velorio por la muerte de Foggy Nelson, le brinda su apoyo a Matt, a pesar de que tardó mucho en revelarle el secreto de su identidad superheroica. La nota siguiente gira en torno a los Young Avengers en una aventura contra Kang the Conqueror, que involucra viajes en el tiempo (Jessica aparece en su etapa Jewel, pre-embarazo) pero todo se resuelve bien. Tras la partida de Patriot del grupo, cada uno decide irse por su lado, pero Jessica los entrevista de a uno y logra que reformen el equipo.

Ya con Luke Cage como miembro de los New Avengers, Jessica asiste a la fiesta navideña; rompe bolsa cuando ella y Carol Danvers le mostraban un nuevo traje a Luke. Miss Marvel la lleva al hospital y da luz a Danielle Cage, una bebé aparentemente normal. Renuncia al Bugle y acepta casarse con Luke. En una feliz boda con amigos, Jessica da el sí, pero mantiene su apellido de soltera.

Con los rumores de la Superhuman Registration Act, Jessica y Luke barajan la posibilidad de quedarse en Wakanda cuando asisten al casamiento de Storm y T’Challa, pero no zafan de que Iron Man y Miss Marvel los increpen para que se registren. Ellos se niegan rotundamente y Jessica escapa a Canadá para proteger a su hija. Cage se une a los Secret Avengers y cuando se da por muerto al Capi, a pesar de que se resuelve la Civil War, él queda como líder de los clandestinos New Avengers. Jessica regresa y al ver la existencia de skrulls decide registrarse y trata de que su marido lo haga. Viene la gran pelea final. Jessica deja a Danielle al cuidado de Jarvis pero resulta ser un skrull que secuestra a la bebé. Cage y los Dark Avengers capturan e interrogan skrulls hasta encontrar a la hijita y devolvérsela a Jessica.

Super Jessica

En una charla con Spider-Man, Jessica le confiesa su temprano enamoramiento y él le cuenta lo de ‘con grandes poderes vienen grandes responsabilidades’. Jessica no solo decide criar a su hija con eso en mente, sino que retoma su identidad de Jewel. Su primera misión importante (previo dejar a Danielle con la abuela) fue junto a Miss Marvel y Spider Woman para liberar a Clint Barton de las garras de Norman Osborn.

Más tarde Cage entra a trabajar para los Thunderbolts como guardianes de The Raft, cosa que a Jessica no le cabe ni ahí. Por suerte, vuelve Steve Rogers y Luke pasa a formar parte de los New Avengers, lo que trae nuevas aventuras para el matrimonio, algunas de las cuales involucran lluvia de demonios y el ingreso de Jewel al grupo.

Para que esto fuese viable, necesitaban una niñera para Danielle y entre los aplicantes al cargo se postularon Hellcat, Mantis, D-Man, Firebird, Sersi, Echo, U.S. Archer, Molly Hayes, Ultragirl, Groot, Deadpool, Sepulchre, Cassie Lang, She-Hulk, Nighthawk, Devlor, Tigra y Beverly Switzler, pero terminaron por elegir a Squirrel Girl. Jessica toma el nombre de Power Woman para honrar a su marido y ser un ejemplo para su hija. De ahí en más está presente en todas las grandes sagas de la comunidad heroica (Spider-Slayer, contra The Hood, Shattered Heroes, Spider-Island, The Children’s Crusade, etc.). Jessica trabaja como socia de los Mighty Avengers, el equipo de su marido, y vive con Danni en un departamento en el Gem Theater.

Se reabre la investigación

Tras ayudar a su tía adoptiva a encontrar a un bombero que la salvara cuando apareció la Human Torch original, Jessica decide reabrir Alias Investigations. Su primer caso la lleva a descubrir la identidad secreta de Patsy Walker y pasa a ayudar a su amiga Hellcat. Después la contrata la abuela de Miles Morales para que investigue por qué siempre falta a clases. En menos de dos horas descubre que es Spider-Man y le aconseja ser más cuidadoso pero no lo entrega a los adultos de la familia. Viaja a Los Angeles para ayudar a Kate Bishop en la búsqueda de su padre. De pronto, Jessica cae en desgracia, va presa, hace desaparecer a la hija, se pelea con Luke y rosquea con una villana medio demente, todo parte de un plan urdido por su amiga Marvel para infiltrar a Jessica. Viene un caso para ayudar a María Hill, con la Comandante de S.H.I.E.L.D., Sharon Carter, y la ayuda de Matt Murdock. Tras una pelea con Diamondback, Jessica termina en el hospital y se junta con Iron Fist y Daredevil para formar un nuevo grupo de Defenders. Entran en la historia Luke, la Night Nurse e incluso Punisher, para vencer al malo y después participar de la caída del alcalde Fisk. El grupo queda consolidado y participan de varias aventuras (como la lucha contra el Secret Empire, la búsqueda de Miles Morales, etc.).

Jessica se entera de que tras el desmantelamiento de S.H.I.E.L.D, el Purple Man escapó de su custodia y ella trata de esconderse pero Killgrave toma control de Danielle. Nada de esconderse: Jessica sale a buscarlo y lo encuentra en su vieja oficina destruida por una explosión. El enfrentamiento es una poderosa charla entre adversarios que termina cuando el Purple Man se va caminando, convencido de qué tiene que hacer. En medio de la calle, cae muerto y Jessica se saca un gran peso de encima.

Jessica y los Defenders van tras Deadpool por la destrucción de New York y después contra los Poisons. El Purple Man vuelve desde dentro de Danielle, su siguiente caso involucra al villano Armadillo y caerán en la mezcla un montón de héroes y villanos. Como siempre. Como es el estilo de Jessica. Siempre al frente, siempre por la verdad, siempre con los amigos. Puede que no sea la más poderosa de los superhéroes, pero sin dudas es la más interesante.