Teen Titans (parte 22)

Lentamente nos acercamos al pico máximo de la serie, ese que va a alcanzar cuando llegue finalmente “Judas Contract” y la posterior saga de Trigon, que nos van a entregar un 1984 maravilloso, aunque de ahí en adelante y por desgracia la calidad de la serie vaya en decadencia. Ya nos meteremos de lleno en eso cuando lleguemos, pero me parece que se dieron dos factores: la salida de George Perez, que como ya dijimos era realmente un co-autor y no un mero dibujante, que enriquecía con sus ideas los conceptos de Marv Wolfman. Y por el otro, Crisis en Infinite Earths: yo soy de la teoría (muy personal) de que esta maxi-saga tan icónica de DC, le quemó el cerebro al guionista, que jamás volvió a alcanzar el nivel que supiera tener antes de ella, salvo por algún que otro aislado chispazo de genialidad, y transformó su carrera en un sinfín de comics del montón. Pero me fui por las ramas, todavía estamos en 1983 y a lo largo de estos episodios, Wolfman teje con maestría diferentes sub-tramas para los personajes que van a explotar todas en el mediano y corto plazo. Con gran parte del foco puesto en Terra y en los problemas de Raven con sus poderes, pero sin descuidar en lo más mínimo al resto del elenco.

Con el nº 32 debutan Thunder y Ligthning, los mellizos de origen vietnamita que no debemos confundir con las hijas de Black Lightning creadas muy posteriormente y que utilizan los mismos “nom de guerre”. Es la típica historia donde los personajes que no tienen demasiado control sobre sus poderes son presentados como pseudo-villanos y tras un enfrentamiento con los héroes estos deciden ayudarlos, porque descubren que es todo un mal entendido. Pero -como no me canso de decir- lo más copado de la serie no son estas cosas sino el desarrollo de los personajes. Y en este número tenemos de sobra: Roy deja el equipo y vuelve a Washington para seguir laburando para el gobierno, los problemas de Raven para controlar sus poderes se complican, Wally tiene una charla con Francine que prácticamente lo decide por abandonar la vida superheroica, Vic evita a Sarah tras descubrir que estaba comprometida y jamás se lo dijo, Dick sigue con sus problemas personales y esta es la primera de una serie de misiones del equipo en las que no va a participar, mientras que el liderazgo queda en manos de Donna. Y finalmente, por primera vez Terra manifiesta su disconformidad porque el equipo todavía no le confía sus identidades secretas y delante de ella todos usan su alias.

El numero siguiente, presenta una historia bastante divertida, pero demasiado obvia, aunque me animo a pensar que es a propósito, para demostrar la importancia de la falta de Robin en el equipo. Trident, un villano que recientemente se enfrentó con distintos miembros del equipo aparece muerto en el rio, y los héroes tratan de investigar quién lo mato. Así se narran los distintos enfrentamientos que tuvieron con él en los últimos días, donde enfrentó en tres ocasiones distintas a diferentes miembros. Es tan obvio que son tres personas bajo la máscara, que el tiempo que tardan en descubrirlo nos hace dudar de la inteligencia de todos ellos. Está copado que la que descubre el misterio es Starfire, como para demostrar que no es solo una cara bonita, y todo el desarrollo que marqué antes sigue su curso. Vale la pena destacar dos momentos relacionados con Dick: el primero es cuando Kory lo va a buscar a la Mansion Wayne y descubre no sólo que ya no vive ahí, sino que Batman se consiguió un nuevo pupilo (sí, señores, Jason Todd) y la otra es la secuencia donde Robin ayuda a Adrian Chase a meterse en la casa del nefasto Scarapelli.

El nº 34 es sin lugar a dudas uno de mis favoritos personales. Ni en pedo es el mejor, pero es un número al que le guardo mucho cariño y como si fuera poco, tiene algunas revelaciones fundamentales. Es un numerito de transición, podríamos llamarlo, en el que el enfrentamiento principal es contra Terminator, pero el fuerte del episodio está puesto, en todas las pequeñas cosas que suceden alrededor de este evento. Tara cumple 16 años y los Titans se lo celebran, lo que demuestra que ya la consideran una más y no falta nada para que le revelen sus identidades. Wally parece ya determinado a dejar el equipo. Donna le da finalmente el sí a Terry después de su propuesta matrimonial unos números atrás. Vic sigue ignorando a Sarah, pero acá nos enteramos que su “prometido”, no lo es en realidad y está bastante pirucho. Por su parte Dick y Chase consiguen, mediante una jugarreta, meter en cana a Scarapelli, este jura vengarse y para el final del episodio vemos cómo una bomba vuela a la mierda el departamento del fiscal. Pero la cereza del postre, llega después del enfrentamiento con Deathstroke, en el que Terra se luce y se gana la confianza de sus compañeros, principalmente de Wally al salvarle la vida, que era el que le tenía mas desconfianza. Ahí descubrimos que Tara y Slade ¡están trabajando juntos!! Hoy casi todos saben más o menos lo que es Judas Contract y la traición de Terra, pero en ese momento sin saber nada, fue devastador. Y con esto plantado, la serie se empieza a poner cada vez mas oscura y nos genera una tensión muy grande por saber cómo va a terminar todo.

La explosión en el depto de Chase, nos mete de lleno en el segundo Annual de la serie, en el que obviamente debuta el Vigilante. Todo gira en torno a un plan de Robin, que está dispuesto a todo para hacerle pisar el palito a Scarapelli. Los Titans empiezan a voltear una por una sus operaciones, pero fracasan a la hora de encontrar algo que lo relacione con ellas para poder incriminarlo. De todas formas, esta movida pone muy nervisos a sus superiores dentro de la mafia que deciden que tienen que sacárselo de encima, por estar demasiado comprometido al matar a la familia de Chase y ganarse el odio de Robin. Por su parte Adrian, como único sobreviviente, parece, según los medios, que decidió alejarse de todo y tomarse vacaciones en el exterior. El capo mafia se pone en contacto con el Monitor (sí, el de Crisis) que le habilita un grupo de asesinos a sueldo con superpoderes para que lo proteja, en el que se destaca Chesire, en su primera aparición. El otro personaje que debuta en este anual es Donna Omicidio, la capa de la mafia que va a ser muy importante en la futura serie regular del Vigilante. Al final todo se resuelve, como no podía ser de otra manera: con un enfrentamiento entre Chase y Scarapelli, que Robin trata de detener al descubrir la identidad del Vigilante, pero que finalmente se cobra al mafioso como víctima y deja todo plantado para el inicio de la nueva serie, también a cargo de Wolfman, que debuta un mes después.

Los siguiente números están dibujados por Keith Pollard, que no está mal, pero sin dudas no es Perez que empieza a estar cada vez más hasta la manija con mil cosas y de a poco empieza a pegar faltazos cada vez más frecuentes, hasta que deja el título. El nº 35 cierra la historia de Sarah Simms, con su “prometido”, un tóxico de mierda, que se estaba por casar con otra mina, pero esta lo dejó por posesivo y violento, y entonces decidió volver a buscar a Sarah, con la que tuvo una breve relación hace mas de un año atrás. El muchacho está sacadísimo, y para lograr que la mina lo escuche, decide tomar rehenes en una tienda, lo que lleva a los Titans a toman cartas en el asunto.

El nº 36 cierra el arco de Thunder y Lightning de una manera muy bizarra cuando se enteran que el padre que están buscando y creían un soldado que peleó en Vietnam, es en realidad un alienígena que lleva siglos en la Tierra pero actualmente se encuentra controlado por HIVE. Van a tratar de rescatarlo, pero al final la única solución que tienen es la de matarlo para salvar su vida, porque el bicho no puede luchar contra el control que le impone asesinarlos. En cierto punto, es un número medio de relleno sobre todo porque estos personajes van a pasar un largo rato sin volver a aparecer, pero vale la pena destacar la portada, que es maravillosa y bastante icónica de esta época. Para el próximo número, vuelve Perez prendido fuego y tenemos el primer crossover de la colección, pero eso ya es material para la próxima entrega.