Teen Titans (parte 44)

Antes de meternos de lleno en la “Titans Hunt” vale la pena mencionar el primer anual de la colección de Hawk and Dove, en la que Barbara y Karl Kessel vuelven a reunir por un ratito a los Titans West. Acá suman en retro-continuidad a Bumblebee y Mal al equipo, cuando nunca habían sido miembros en su aparición original. Vistos en retrospectiva, no entiendo la fascinación que generan los Titans West. Durante buena parte de mis varias lecturas de las series “modernas” de los Titans, lo creí como una parte importante de su historia, que siempre estaba a cinco minutos de tener un relanzamiento. Pero en la realidad de las cosas, cuando repasé esos números, todo se limita a dos numeritos de la serie clásica y eso fue todo. Lo demás es construcción de los guionistas que vinieron después y le fueron adjudicando una relevancia inmerecida. Si bien no tiene ninguna incidencia en los eventos de la serie regular, leer este anual es un lindo complemento.

Ya en la serie de los New Titans, el nº 71 (Nov. 1990) marca el décimo aniversario de la colección y lo iban a usar como excusa para ser el puntapié inicial de una nueva etapa. La realidad es que la serie estaba en la cuerda floja, las ventas venían en picada desde hacía un tiempo y la serie necesitaba renovarse o morir. Y el encargado de darle aire nuevo al título fue el coordinador Jonathan Peterson, que venía de ser el asistente de Mike Carlin, hasta que este dio un paso al costado en la serie para abocarse de lleno a los títulos de Superman, que cada día le demandaban más tiempo.

El pibe recién ascendido llegó con un montón de ideas para sacudir el statu quo, y llevar a los Titans a una nueva era de gloria en su segunda década. Para sacarlos del estancamiento en el que estaban, la idea de Peterson fue transformar lo que era un título al borde de la cancelación en una línea bajo su coordinación, donde todas las semanas hubiera algo de las Titans Family en la calle, algo similar a lo que pasaba con Superman. Un delirante, o no? El plan era por demás ambicioso e involucraba un montón de spin-offs y autores, con los que el flamante coordinador tenía buena onda o directamente eran amigos, y había convencido de subirse a la Titaneta. Pero nada de todo esto iba a ser posible sin Marv Wolfman, y era por todos conocido el recelo con el que el guionista cuidaba a sus personajes, y no permitía que nadie interviniera. Pero la verdad de la milanesa es que, después de 10 años, Marv se estaba quedando sin ideas: la oportunidad de patear el tablero le pareció que podía ser divertida, y aceptó el desafío. No me quiero ir mucho por las ramas, y prometo más adelante volver sobre los planes de Peterson, que incluían cosas como una miniserie de Nightwing y una ongoing de Hybrid, de la mano de Len Wein.

Pero estamos en el nº 71, un número doble, con 40 páginas de historieta, todas dibujadas por Tom Grummett. Ya está todo el escenario listo para celebrar el décimo aniversario de los Titans, haciéndolos mierda. Wolfman construye algo que ya hizo en alguna otra oportunidad, que es contar una historia que le sirve como excusa para revisitar los orígenes de los personajes e introducir nuevos lectores. Lo bizarro del caso es que, conforme te los va presentando, los Wildebeest se los van despachando. Esto genera en algún punto una sensación de nuevo principio, pero a la vez de final de lo que venía hasta ese momento. Algo con lo que el guionista también esta familiarizado, porque ese concepto me remite al toque a Crisis on Infinite Earths, donde destruyen y despiden un multiverso para dar origen a uno nuevo unificado. Acá sin tanta grandilocuencia, el concepto va para el mismo lado: los Wildebeest, que en el transcurso de la saga vamos a descubrir que son una sociedad y no se trata de un solo villano, secuestran a la mayoría de los miembros del equipo, lo que va a producir cambios drásticos en la formación. El equipo se va a transformar en uno más acorde para afrontar la década de los ´90. En síntesis darle un enfoque un poco más marvelita al asunto. Recordemos que todavía no existía Image, pero todos sus socios fundadores la estaban descociendo en la Casa de las Ideas, y DC no se quería quedar afuera de esta nueva tendencia de musculaturas exageradas y dientes apretados.

Lo cierto es que el nuevo aire le sienta bien a la serie, y no voy a decir que el salto de calidad es abismal, pero se nota una diferencia en relación a los últimos números. Wolfman se divierte como en las épocas en que lo dejaban jugar con George Perez, y nos entrega lo que posiblemente sea el último gran arco que tiene la colección. Para no hacerla muy larga, y como venía contando, los Titans están celebrando su aniversario, para lo cual organizan una fiesta. Pero al final del día, el único que se presenta es Nigthwing, porque todos sus amigos fueron secuestrados de antemano, salvo por Donna que está de vacaciones en Grecia y Roy, que al principio del capítulo dice que se va a fijar como está la hija y se lo olvidan por completo, como hasta el nº 97.

En la fiesta, Dick es atacado por Wildebeest, y todo parece indicar que perdió la pelea. La página final nos muestra a Steve Dayton y Deathstroke conversando en la torre, porque ambos están preocupados por la desaparición de sus hijos, y tienen que hacer algo al respecto. Cabe aclarar que este es un número especial de 40 páginas, donde debutan las cubanas de Gar, y -como ya dije- hay muchos cambios. Casi podríamos decir que al final de la cuarta página se despiden los Titans tal y como los conocíamos, y nada será lo mismo de ahí en adelante.

El siguiente episodio va a traernos el primer fiambre de la saga, y aprovecho para aclarar que -si bien voy a tratar de ser lo más cronológico posible- por ahí el resumen número a número no es necesario. La idea es hacer foco en los aspectos más relevantes del primer arco, que se va a extender hasta el nº 79, donde va ser levemente interrumpido por algunos crossovers, para luego cerrar con un segundo arquito. Pero ya llegaremos en su debido momento.

(Muy pronto, una nueva entrega)