Teen Titans (parte 45)

Como adelanté en la entrega anterior, en el nº 72 la cacería se cobra su primera víctima, que no es otro que Golden Eagle, un personaje que no era ni de tercera línea, que si había tenido una docena de apariciones hasta ese momento era mucho y venia al pelo para engrosar el número de muertos. La idea es que Dayton y Slade piden la ayuda de los ex miembros que pueden encontrar, y cuando Golden Eagle y Aqualad van a encontrarse con ellos, son interceptados por los Wildebeest y son boleta. Bueno, en realidad Garth queda en coma, pero se entiende el punto… Para cuando llegan Deathstroke y Dayton, no consiguen el apoyo que esperaban. Otro evento relevante de este número es que, en un enfrentamiento con Slade en el departamento de Dick, se cruzan 2 Wildebeest, y acá es donde descubrimos que no se trata de un solo villano, sino de muchas personas bajo la máscara operando al mismo tiempo, pero sin cruzarse. Así, parte del relato se va a centrar en la interacción entre 8 y 14, para que más tarde nos revelen que uno de ellos es en realidad Dick, que se puso la armadura del que había tratado de matarlo. Y Wolfman hace un par de estas movidas que están muy piolas, de jugar con la intriga, porque más allá de la revelación de quién es el villano, y esto que acabo de contar de Dick, también esta lo de Arella. Finalmente, lo que parece un atentado contra los familiares de los Titans, en realidad tiene que ver con el trasfondo de la historia y no lo vamos a saber hasta casi el final de la misma.

Y eso es lo que sigue: Slade y Steve empiezan a poner sobre aviso a familiares y amigos de los miembros del equipo, para que se mantengan a salvo, porque podrían estar cazándolos a todos. Así es como Slade viaja a avisarle a Arella para descubrir que en su granja ya atacaron. Mataron a todas las chicas que tenía bajo su cuidado pero a ella la dejaron convenientemente viva. Y de esta forma, se forma un grupo muy atípico, que en lo personal considero de las cosas más interesantes de la saga: el trio de padres en busca de sus hijos, que por lo general son los héroes. Esto produce un cambio de foco muy copado, que te engancha con la historia y trae algo de aire fresco.

El siguiente que pasa por la fiambrería es Danny Chase, o por lo menos eso nos va a hacer creer por un buen rato. Y tras su muerte, va a aparecer convenientemente Phantasm, casi al mismo tiempo que el otro nuevo potencial miembro que es Pantha, una mutante que odia a los Beest, porque experimentaron con ella, y según parece es la única que sobrevivió a dichos experimentos genéticos. Acá de yapa nos enteramos que por eso secuestraron a los Titans, ya que esperan que sus cuerpos, al tener poderes, acepten mejor las mutaciones y no mueran en el proceso como pasó con todos los otros especímenes, salvo Pantha.

La tensión entre 8 y 14 escala, producto de que uno considera que el otro es demasiado blando, y siempre duda a la hora de matar, y esto llega a su clímax, cuando (como ya expliqué más arriba) se revela que 14 es en realidad Nightwing. El nº 75, en parte calculo por ser un numero redondo, es de los mejorcitos de la serie, primero porque tiene la revelación de quién es el villano principal, es decir el Wildebeest 1, que a esta altura es por todo el mundo sabido, pero por las dudas va a un spoiler de hace más de 30 años: ¡Jericho!

La historia en si está articulada de una manera muy piola, con segmentos que transcurren casi en simultáneo desde el punto de vista de los distintos protagonistas, y además de la revelación de Joe como el villano, nos enteramos que el secuestro no se limitó al grupo principal. También están capturados y en suspensión animada varios viejos miembros que tienen poderes. Cuando Joe decide lanzarlos a todos en misiles hacia otro lugar, vemos como uno explota en el camino, cargándose a un nuevo Titan, o eso creemos.

Después de poder escapar de Jericho, la siguiente víctima de los Beest, es la menos pensada, y la Titans Tower paga los platos rotos, en una maniobra para poder darle un nuevo cuartel al equipo. La explosión y destrucción total de la torre, va a generar un nuevo plot: una candidata a gobernadora querrá cobrarle los gastos ocasionados a los Titans, y los terminará por declarar personan non gratas en la ciudad de New York.

El cohete que explotó cayó en Rusia, y hacia allá se dirige el equipo dispuesto a salvar a su amigo, para descubrir que el que fue encontrado al borde de la muerte no es otro que Vic, que fue recuperado por Red Star, y los cieníficos rusos hicieron lo que pudieron para mantenerlo vivo. Pero tan lejos de los avances tecnológicos de Silas Stone, el pobre Cyborg, ahora no es mucho más que un autómata sin recuerdos, al que los rusos manejan a control remoto. Y si bien estamos en 1992, los vestigios de la Guerra Fría aún se palpan en el aire, y los rusos no quieren dejar ir a Vic con su tecnología de regreso a los EEUU, por lo cual finalmente Leonid acepta acompañar al equipo, como cuidador de la tecnología de su país.

Acá nos enteramos, que en realidad los Titans prisioneros jamás abandonaron la guarida de los Beest, y que en realidad fue toda una jugada de Jericho para distraer a Nigthwing y compañía: mandarlos a Rusia detrás de Cyborg, que -al no tener poderes y ser un tipo normal con partes de robot- en realidad no le servía para los experimentos. En este momento vuelve Donna de sus vacaciones, los villanos tratan de secuestrarla pero en el camino se la lleva una fuerza sobrenatural, para participar de la Guerra de los Dioses, una saga orquestada por George Perez para festejar los 50 años de Wonder Woman, que tuvo crossovers con varios títulos. Asi que los Beest se conforman con volver a capturar a Dick y contarle que es un pelotudo, que lo de los cohetes fue todo un engaña-pichanga.

El nº 79 nos va a mostrar pantallazos de lo que están viviendo distintos personajes, cómo se profundiza el quilombo con la ciudad de New York, y cómo Joe está a nada de realizar su experimento con los Titans prisioneros. Pero principalmente tenemos la presentación de los Team Titans, un grupo que está ahí, en medio de algún tipo de investigación paralela que no terminamos de entender muy bien a qué viene. Esto va desembocar en el Annual 7, metido de lleno en la saga de Armageddon 2001. Pero lo vamos a ver en detalle en la próxima entrega.