Teen Titans (parte 46)

El Annual 7, al igual que la mayoría de los del año 1991 en DC, forma parte de Armageddon 2001, una saga en la que Waverider viajaba al pasado para intentar descubrir cual sería el héroe que se transformaría en el despótico Monarch, y en este anual el turno le llega a Dick Grayson.

Marv Wolfman hace algo que pasa bastante poco a lo largo de esta macrosaga, y es incorporar la historia en el canon de la serie, si bien lo que vemos es solo un futuro posible, es de allí que sale el nuevo equipo y sirve para aclarar bastantes cosas sobre el mismo. El gran problema que enfrenta el guionista es que al caerle en el medio de la “Hunt” tiene que hacer malabares para hacerse cargo de lo que pasa ahí. El Annual nos presenta un futuro en el que todo parece indicar que los Beest ganaron la contienda y la mayoría de los Titanes desaparecieron, dejando a Dick solo obsesionado con encontrarlos. No está mal la premisa, pero el propio Waverider se da cuenta de que es un futuro sin mucho futuro (valga la redundancia), ya que el mismo Wolfman sabe cómo va a terminar la saga y la idea de los Titans desaparecidos por un década es insostenible. Por algún motivo que también queda poco claro, Dick cree que la clave para encontrar a sus compañeros desaparecidos está en manos de Lord Chaos, un tirano que busca dominar al mundo y para eso tiene a la población controlada con drogas que les nublan la capacidad de pensar libremente. También nos vamos a enterar que Chaos logró esto con ayuda de unos alienígenas que le facilitaron los medios, a cambio de que los ayudara a tomar control de su planeta. Y como si fuera poco, el villano revela que es… hijo de Donna Troy. Al final del especial, después de que los Titans se enfrenten algunas veces contra Lord Chaos y sus secuaces, nos enteramos que la nueva misión del equipo es viajar al pasado para eliminar a su madre y evitar de esta manera que el tirano exista.

El nº 80 es continuación directa de lo que pasa en el Annual y está dibujado por Kerry Gammil y Paris Cullins. Waverider deja a Nightwing en el presente, para seguir su búsqueda de quién será Monarch, pero al mismo tiempo la acción de la revista vuelve al 2001, para contarnos mas sobre los Team Titans y su misión. Acá Wolfman hace una truchada horrible que es olvidarse por completo del Nightwing del futuro, ese que fuera protagonista del Annual. En este número brilla por su ausencia y no se calientan en lo más mínimo por justificarlo, el tipo no está y parece que a nadie le importa, es como si nunca hubiera existido. Tiene lógica, porque no puede haber dos Dicks en el presente, pero sigue sin tener sentido dentro de la historia que -de una viñeta para la otra- el personaje desaparece y nadie lo vuelve a mencionar. Hecho el descargo, vamos a lo que importa.

El episodio cuenta cómo el misterioso líder de los Titans del futuro, llama al cuartel general a todos los grupos que tiene diseminados por todos lados, para mandarlos atrás en el tiempo con misiones especificas que ayudarán a que Lord Chaos no se haga con el poder en su presente. Por desgracia el villano se entera de los planes, irrumpe en la base y se carga a medio mundo, cuando todavía quedan algunos equipos sin irse. En medio el quilombo, el resto de los equipos decide sacrificarse para que sean los Team Titans los que puedan cruzar el portal a nuestra época y después de esto vemos brevemente lo que estuvieron haciendo, como un rápido repaso de cosas que pasaron en episodios anteriores. Al final, es el propio Lord Chaos quien decide atravesar el portal para encargarse él mismo de sus enemigos en nuestra época y ya veremos a dónde lleva todo esto.

El nº 81, es lisa y llanamente una falta de respeto al lector. Durante la War of the Gods, y de nuevo poniendo en pausa la “Titans Hunt”, Pariah se aparece en la casa de Donna y divaga sobre su origen, sin llegar a nada concreto. Al final aparece Nuevo Olimpo delante suyo, nos avisan que la historia continúa en el nº 4 de War of the Gods, y uno siente que le robaron su dinero. No lo salva ni el dibujo de un Curt Swan muy inspirado, porque de verdad este número se puede sacar de la colección que no se nota. No aporta absolutamente nada, y solo sirve en sus primeras paginas para hacer un recuento de lo que venia pasando con los Wildebeest por si te perdiste, porque hace un par de números que la serie esta en cualquiera y eso parecía relevante. ¿se acuerdan?

Los nºs 82 al 84 van por fin a resolver la saga de la cacería de los Titans con “The Jericho Gambit”, el arco final de la saga. Y acá se nota que Wolfman no tenia nada esto planeado de antemano y que -a diferencia de otras sagas muy pensadas y cocinadas a fuego lento por años- en este caso, el guionista se las ingenia para unir con alfileres dos o tres momentos de la serie y tratar de buscarle una justificación coherente a todo lo que viene pasando.

En la primera parte, a Dick lo meten convenientemente en la misma celda que el viejo Wildebeest, así es como nos enteramos algo que suponíamos, y es que no era Joey desde el principio, sino que en efecto el se unió a los Beest mas tarde. Acá me parece que en el relato del original vemos algunos detalles de lo que era el plan que tenia Wolfman y claramente tuvo que cambiar cuando le impusieron la “Titans Hunt”. El concepto era que confundían a los Titans, cambiando siempre quién estaba debajo de la capucha, sin que ellos supieran que era más de una persona y el equipo estaba integrado en buena medida por ex-miembros de HIVE. Por el otro lado, se revela el vinculo que hay entre el “alma” de Joey y la de Raven, lo cual explica por qué sobrevivió Arella al ataque a su granja y que -a pesar de lo obvio- no se trataría de Trigon . Al final se descubre que el cuartel del villano se encuentra en la dimensión de Azarath y está todo listo para la hora de las tortas, como diría el guapo Ben.

​El siguiente capítulo es -básicamente- el tole-tole, entre los Titans y Jericho, que se encuentra totalmente sacado. Pero también Wolfman aprovecha para explicar del todo lo que pasó, que es mas o menos así: cuando las almas de todos los habitantes de Azarath se unieron para destruir a Trigon, cumplieron su cometido, pero terminaron por fusionarse también con el alma del demonio. Sin un cuerpo físico que las contenga, optaron por meterse dentro de Jericho que -por sus poderes- se vio obligado a aceptarlas, y así permanecieron latentes hasta tener el poder suficiente para tomar el control de Joey. Por desgracia, su cuerpo no es lo suficientemente resistente y el poder que contiene lo está consumiendo, por eso necesita buscar nuevos hosts, hasta poder crear el cuerpo definitivo, que es lo que intentan los científicos en el laboratorio. Al final pasa lo que todos sabemos, y al pobre de Slade no le queda otra alternativa que matar a su hijo para liberarlo del control y salvar al resto de los Titans, que están a punto de ser poseídos por las almas de Azarath.

En el último capítulo, y a pesar del esfuerzo de Slade, las almas de Azarath se las ingenian para tomar el control de los Titans, y esta vez el enfrentamiento es entre Arella y Raven. Durante el mismo, se revela que Arella posee el alma de Azar con la cual combatir, y entonces Raven se ve obligada a volver a reunir en su cuerpo a toda las almas de Azarath, lo que deja al resto de los Titans libres de su control. Finalmente, el último combate se da en el interior del alma de Raven, donde Arella puede entrar con ayuda de Danny Chase (¿les había dicho que al final estaba vivo y posando como Phantasm todo este tiempo?), pero el desenlace desestabiliza la dimensión donde se encontraban y todos tienen que salir cagando del lugar.

En estos números Tom Grummet está prendido fuego y el dibujo es impresionante. Un detalle que no puedo dejar pasar es que dibuja a los Titans prisioneros en pelotas, y el colorista les pinta encima una suerte de calzón, que hace que en el numero siguiente lo lleven todos, pero en el nº 83 los dibujaron en pelotas.

El nº 85 es un epilogo de la saga y aclara varias cuestiones, pero lo dejamos para la proxima entrega, porque se nos acabó el espacio.​