Ahora sí, hay trailer de Aquaman and the lost kingdom

Hace unos días hacíamos una observación sobre el récord que había tenido Aquaman 2 por el mero hecho de no tener un tráiler a pocas semanas de su estreno, y parece que la gente de Warner Bros. se dejó de jugar para Marvel Studios y llamó al director James Wan para que se ponga las pilas.

De esta manera, este jueves DC estrenó finalmente el tráiler de Aquaman and the lost kingdom, una historia que marca el regreso de Arthur Curry en el papel del rey de la Atlántida y también de los dos vilanos de la primera entrega el ex Rey Orm (Patrick Wilson) y Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II).

Claro que las cosas cambian bastante en esta segunda parte donde Arthur debe recurrir a Orm y aliarse con él para encontrar el reino perdido del título antes de que un renovado Black Manta destruya a todos los pueblos de la Atlántida con el Tridente negro, un arma de inmenso poder que se encontró por ahí.

El elenco de esta secuela se completa con la polémica Amber Heard (Mera), Nicole Kidman (Atlanna), Dolph Lundgren (King Nereus) y Randall Park como el Dr. Stephen Shin.

Aquaman and the lost kingdom llegará a los cines de Argentina el 20 de diciembre.