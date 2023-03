Hulk (parte 1)

Si partimos de la base que cualquiera que queda varado en el sitio donde explota una bomba está muerto, Bruce Banner debería haber fallecido en su primera aparición (The Incredible Hulk nº1, Mayo de 1962). Pero no, el muy turro va y se convierte en un monstruo súper fuerte. ¿Cuántas veces le esquivó a la Parca el Increíble Hulk? Prepárense, porque un tipo que tuvo el título “Immortal Hulk” nos va a dar mucha tela para cortar.

Vamos a comenzar con muertes en Universos alternativos, y claro, por dónde arrancar si no, que en los nunca bien ponderados What If…. En el nº31 de la primera colección de este título, allá por Noviembre de 1981, Rick Margopoulos y Bob Budiansky contestaban ‘qué hubiese pasado si Wolverine mataba a Hulk’, en un giro del clásico combate que marcara el debut del canadiense (que ya pasó por esta sección). Bueno, Logan le corta la garganta al gigante esmeralda que se ahoga en su propia sangre y –como anticipa el título,- muere. Sencillito, se acabó Hulk de esta versión alternativa. Es Rick Margopoulos, no le pidan que la cabecee.

Saltamos al nº 45 de la misma colección (Marzo 1984) donde Peter Gillis y Ron Wilson van a respondernos “¿Qué hubiese pasado si…Hulk se iba al carajo?”. O berserker, más o menos lo mismo. Primero el alter ego de Banner se carga a varios héroes hasta que aparece Thor para hacerle el aguante. En medio de la batahola pierde el Mjolnir- y como en ese entonces si no lo sostenía por 60 segundos volvía a la forma de Donald Blake y era boleta seguro, el asgardiano se desespera y le parte la nuca a Hulk girándole la cabeza hasta matarlo. Listo, se fue. Otra poca elegante pero aparentemente efectiva muerte del gigante verde.

En Junio de 1995 el gran Warren Ellis junto al matrimonio Cliff y Terese Nielsen nos presentan un desolador posible futuro del Universo Marvel en el nº1 de Ruins. Entre las desgracias a granel, la drogadicta Marlo Chandler cuenta que Bruce Banner la salvó de la explosión de la bomba gamma, pero en lugar de transformarse en el poderoso monstruo verde, quedó aplastado por una masa cancerígena, huesos rotos y con tumores que le bloquearon la traquea para morir en una agonía sin siquiera poder gritar. Arruinado.

Ese mismo año pero en Noviembre y con un tono un poco más en joda, otro grande, Garth Ennis nos trae el especial Punisher Kills The Marvel Universe (con dibujos de Doug Braithwaite). Frank Castle está convencido de que los héroes mataron a su familia y los sale a liquidar uno por uno. ¿Cómo mata al Increíble Hulk? Le coloca un rastreador y lo sigue hasta que se convierte de vuelta en Banner y sin mucho problema, asesina al científico. Chau, Hulk.

Otro futuro alternativo que nos muestra el final de varios héroes de Marvel surgió en Junio de 2002, cuando Peter David y Dale Keown se vuelven a unir para este especial Hulk: The End, “The Last Titan”. La Tierra está devastada y Bruce pasea como un viejo sin rumbo ni sentido. Cada vez que se quiso matar como Banner, los poderes de regeneración de Hulk lo salvaron; no puede ni suicidarse. Como el gigante Prometeo que no puede morir, Bruce sufre el sobrevivir a todos, hasta que al final, Hulk acepta separase, no necesitarse más y deja morir a Banner. A la mañana siguiente el verdoso se da cuenta de que está verdaderamente solo, que si vuelve a ser Banner se muere. No le queda nada más que morir, pero ahí termina. Triste, pero menos jodida que la de Warren Ellis.

Saltamos al segundo volumen de Thor, más exactamente al nº 73, cuando Dan Jurgens y Scot Eaton llevan adelante la saga The Reigning, como parte de un futuro posible del Mighty Thor: Lord of Earth (Marzo 2004). En algún momento el Rey Thor se pasó de la raya y un grupo de héroes van a pedirle rendición de cuentas de mala manera. Quieren terminar con el reinado del hijo pródigo de Asgard, pero Thor se los carga a todos, a Hulk de un modo particularmente cruel (empalado por la espalda con una estalactita grosera).

Para Octubre de 2007 Hulk vuelve a protagonizar un What If… (titulado Planet Hulk a cargo de Greg Pak y Leonard Kirk) donde en lugar de morir la mujer de Hulk en Saakar, es él quien fallece en la explosión. El gigante verde se sacrifica para salvar a Caiera, ella viene a la Tierra a vengarse de todos y mata a Sentry y Dr. Strange entre muchos héroes. Pero bueno, acá lo importante no es la muerte de Hulk, sino las consecuencias.

Una gran muerte del monstruo gamma llega en la Wolverine: Old Man Logan Giant-Size 1 (Septiembre de 2009, por Mark Millar y Steve McNiven), en la que nuestro protagonista es el maligno líder de la Costa Oeste, tuvo hijos con She-Hulk, su prima, y sus hijos matan a la familia de Logan. El viejo Wolverine asesina a todos los pibes Hulk y se enfrenta al padre. El monstruo verde lo caga a piñas y se lo morfa. Al tiempo comienza a sentirse mal. Logan se regeneró dentro del monstruo y sale desde adentro destrozando al gigante esmeralda. Un asquete, pero muy buena idea.

Turno de Deadpool Kills The Marvel Universe, una falta de respeto de Cullen Bunn y Dalibor Talajic (Agosto 2012) en la que Hulk despedaza al mercenario y se vuelve a la forma de Banner, sin sospechar que Deadpool puede regenerarse y de un espadazo le corta la cabeza al científico. Andá a laburar de otra cosa, Cullen Bunn.

En Avengers: Ultron Forever nº1 (Abril de 2015), Al Ewing y Alan Davis nos cuentan una línea de tiempo alternativa en la que Avengers de diferentes épocas van a combatir a Ultron. El Hulk es de principios de los ‘60s y no le va muy bien. Un villano se hace del escudo del Captain America y lo usa para cortarle la cabeza. Un horror.

En las páginas de la revista de Thanos, Donny Cates y Geoff Shaw nos muestran qué pasa cuando el villano es mandado al futuro, casi al fin del tiempo, y se hace rey. La inmortalidad del monstruo que lleva Banner lo dejan a merced del titán que lo tiene de perro faldero. Hulk pide morir y en el nº 17 (Marzo 2018) Thanos le concede el deseo, pero de una forma poco pacífica. En realidad, el Surfer logra que se “deshulke” y Thanos los atraviesa a los dos juntos con una mega espada de energía. Norrin sigue en la lucha, pero el viejito Banner es boleta.

Volvemos con Old Man Logan, porque en el nº 50, Octubre de 2018, Ed Brisson, Ibraim Roberson y Neil Edwards nos cuentan el destino del Maestro, ese futuro posible de Hulk, y se enfrenta al petiso canadiense en sus diez de última. Como no le funciona el factor curativo, Logan se inyecta la última dosis de Regenix, una droga que lo cura y le da energía, lo suficiente como para enfrentarse a la monstruosa versión de Hulk, pero con una contra: cuanto más lo ayuda, más daño le hará cuando se le termine. El viejo “Wolverine” se carga al Maestro y lo decapita con un doble garrazo de adamantium. Pasado el efecto de la droga, el canadiense también parece morir (y ésta se me pasó cuando vimos las infinitas muertes de Logan).

Saltamos a Mayo del 2021 cuando Jason Aaron con Dale Keown y Ed McGuinness nos presentan en el nº2 de Heroes Rebornel choque entre el gigante de jade y el clon marvelita de Superman. Hyperion ya se cargó a Galactus, al Gladiator, incluso a un Ultron gigante que llegaron a este Universo alternativo a través de la Zona Negativa, pero ahora aparece un confundido Hulk. Hyperion ataca al monstruo verde y usa los rayos láser de los ojos para matarlo más de veinte veces, para asegurarse de que esté bien muerto. Aparentemente lo logró y jamás habrá otro Hulk en este universo. Triste muerte, efectiva, quizás.

Más muertes de Hulk el mes que viene. No me hagan calentar. No soy yo cuando me enojo.