Hulk (parte 3)

En nuestro repaso por las muchas muertes del Increíble Hulk retomamos exactamente donde dejamos el mes pasado. La batalla contra Onslaught en el Central Park continúa en las páginas de Incredible Hulk nº446 (Octubre del ’96) a cargo de Peter David y Angel Medina, con Hulk separado físicamente de Bruce Banner. Y mientras que Banner se sacrificó para frenar al mega-mutante, Hulk quedó inconsciente hasta que terminó el cachengue. Para cuando despierta, sin rastros de Banner dentro, el monstruo está más incontrolable que nunca. Los milicos lo meten en una celda metálica y la radiación que despide su cuerpo funde el metal y queda atrapado dentro de una especie de estatua metálica horrible. Obviamente lo dan por muerto, pero al número siguiente ya sale de dentro de la estatua y es una faceta de Hulk más salvaje, diferente a la anterior. Falta aclarar que terminada la pesadilla de Heroes Reborn, Banner vuelve en Heroes Return y todos hacemos de cuenta que no pasó nada.

Ahora saltamos a Julio del ’98, David y Adam Kubert nos traen una seguidilla de muertes en el nº 466 de Incredible Hulk. Betty ha muerto- aparentemente de envenenamiento por radiación gamma-, Bruce Banner se vuelve loco e intenta suicidarse. Doc Samson lo detiene, por lo que se convierte en Hulk y se escapa para encontrar formas de matarse, pero nunca llega a lograrlo. El poderoso alter ego verde aparece siempre para salvar la vida del debilucho científico demente. O sea que en realidad, morir, no muere, pero bueno, parece, varias veces.

En Noviembre de 2007 Greg Pak y John Romita Jr. terminan la miniserie World War Hulk donde además de cagarse a palos con Sentry, lo baja un satélite de Stark y se llevan el cadáver de Bruce a una base secreta. Por supuesto, estará «muerto» muy poco tiempo, pero el Hulk del momento será el rojo.

Abril de 2009 es cuando Jeph Loeb y Ed McGuinness nos traen «Trapped In a World They Never Made», el nº 11 de la serie de Hulk en la que el Hulk rojo atraviesa al verde con un tridente por la cabeza, y claramente, muere. Pero el Grandmaster revive a los Defenders y los devuelve a sus tiempos. O sea, siguió vivo como si nada.

Greg Pak y Paul Pelletier muestra cómo Zeus caga a palos al gigante verde en The Incredible Hulks nº622, hasta matarlo (Feb. 2011). Tras la Chaos War el gigante verde queda vomitando sangre y órganos, encadenado a un monte para que los buitres le coman los restos. Hércules lo rescata y Hera revive a Hulk. La que sigue.

En Uncanny Avengers nº17 (Febrero 2014, por Rick Remender y Steve McNiven) Hulk y toda la Tierra es destruida por el Celestial Exitar the Executioner, pero es la Tierra 13133, así que no pasa nada.

La serie Indestructible Hulk va a terminar en su vigésima entrega –a cargo de Mark Waid y Joe Bennett- con un cliffhanger tremendo: alguien le mete un chumbazo en la nuca a Banner. Fin. Se murió. Sale una nueva serie Hulk, a secas, y en su nº 3 se revela que Stark usó Extremis para salvar al científico y aparece un nuevo tipo de Hulk, Doc Green, que no recuerda haber sido Banner. En el octavo episodio nos enteramos que quien le pegara el corchazo fue la mismísima Betty Ross, previendo que el monstruo verde volviera y acabara con toda la Humanidad.

En Julio de 2016, en plena Civil War II nº3, Brian Michael Bendis con David Marquez y Olivier Coipel muestran la muerte de Hulk que planeó el mismo Banner. Creo una flecha gamma especial mata-Hulk y se la dio a Clint «Hawkeye» Burton para que acabara con su vida si Hulk se volvía a descontrolar. Pero el Clan de la Mano se hace con el cuerpo del gigante verde y usa sus habilidades místicas para resucitarlo. El monstruo ataca sin control hasta que Brother Voodoo mete el espíritu de Banner dentro. Ya sin la influencia de la Mano, Bruce vuelve a su forma humana y muere de nuevo.

Es turno de Nick Spencer con Rod Reis, Leinil Francis Yu y Joshua Cassara, para, en las páginas del nº6 de Secret Empire (Julio 2017), resucitar y boletear de nuevo a Hulk. Si antes lo levantó la magia del clan ninja, ahora es la ciencia de Hydra y Arnim Zola. Y encima convencen a Banner de descargar su furia contra los Avengers y la resistencia al gobierno de facto. Lanzan a Hulk en la base del Monte, pero el aparato que le implantara Zola para resucitarlo era de efecto temporal, y justo cuando se ‘acaba’ toda la montaña se le cae encima y lo dan por muerto.

A los pocos meses (Marzo del ’18) en el nº684 de Avengers, Jim Zub, Mark Waid y Al Ewing narran –con dibujos de Joe Bennett y Paco Medina- la tercera resurrección seguidita del Increible Cadáver Verde. El Challenger, un Elder exiliado regresa para una revancha contra el Grandmaster, y quiere a usar a Hulk como carta de triunfo en la contienda. Resucitado, el gigante acepta ayudar al Challenger a conseguir los Pyramoids, suponiendo que, al terminar el juego, la Tierra será destruida y así terminar con su vida. Pero Bruce toma el control y se da cuenta de que tantas resurrecciones no pueden ser azarosas o falta de imaginación de tantos guionistas, si no más bien la manifestación de la inmortalidad innata de Hulk. Esto da pie a la nueva serie que se lanza en junio de ese año, Immortal Hulk a cargo de Ewing y Bennett, que será motivo de nuestra investigación cuasi-forense del mes que viene. Los espero.