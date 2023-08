Jean Grey (parte 1)

Y nuevamente sabemos antes de empezar que vamos a tener mucha tela para cortar. Alguien ligado a la Entidad Phoenix, es decir, al símbolo de la resurrección, no se va a ir de esta sección con pocas entradas.

Arranquemos con la historia de esta mutante y sus varias muertes.

Para empezar, cabe aclarar que Marvel Girl debutó en el nº1 de la revista X-Men, allá por Septiembre de 1963, quizás la última creación de la dupla que revolucionó los comics del momento, Jack Kirby y Stan Lee (y quizás por ello, en sus primeros pasos fue de las peorcitas). La serie se dejó de producir en Marzo del ’70 (nº66), se reeditaron viejas historias hasta Abril de 1975 y al mes siguiente volvió a arrancar con el X-Men Giant Size 1, desde donde continuó la numeración ‘normal’. El 18 de Mayo de 1976 registramos la primera muerte de Jean Grey: el ‘nuevo’ guionista Chris Claremont junto al dibujante Dave Cockrum, presentan en el nº100 de X-Men un macabro festejo. El equipo está volviendo de una base espacial en órbita de donde rescataron a Jean, Cyclops y al Profe, y al entrar en la atmósfera la nave va a ser boleta por la actividad solar. Marvel Girl se sacrifica por el grupo y pilotea la nave, pero es consumida por la radiación mientras protege a los otros con sus poderes. Y muere. Pobre, ni miembro del grupo era, y termina calcinada.

Pero el Patriarca de los Mutantes nos tenía reservada una sorpresa y en el número siguiente (Like a Phoenix, from the Ashes, de Julio del ’76) Jean resurge desde el fondo del océano con nuevo traje, poderes y nombre: ahora es Phoenix y todos festejan y la aceptan sin cuestionar nada. Nosotros -que ya tenemos el diario del lunes- sabemos que lo que resurgió de las aguas de la Bahía de Jamaica no es exactamente la misma Jean Grey, pero no nos adelantemos.

Saltamos hasta la que tal vez sea la mejor de las aventuras de los X-Men, la trágica «The Fate of the Phoenix!» (tapa de Septiembre de 1980, por Claremont y John Byrne), el espectacular nº137 de Uncanny X-Men. Recordemos que la Entidad Phoenix dentro de Jean había sido corrompida por Mastermind y se había convertido en Dark Phoenix. En sus periplos por el cosmos se había alimentado de la energía vital de varios mundos (algunos de ellos habitados hasta que los boleteó a todos), y era una fuerza intergaláctica demasiado poderosa. La Reina Lilandra del Imperio Shi’ar (que además noviaba con Xavier) decide que Phoenix debe ser detenida y la capturan (aprovechando que Jean volvió a descender de Phoenix). En medio de una lucha épica en la cara oscura de la luna entre los X-Men y la Guardia Imperial Shi’ar, con la vida de Jean en la balanza, la pelirroja nota que está por volver a caer en su fase de Dark Phoenix y se suicida al dispararse un rayo desintegrador. Jean salvó al Universo de su peor versión.

Pero claro, uno cree que la muerte es para siempre, pero estamos en un universo regido por las ventas y los caprichos de los editores. En Octubre de 1985, en las páginas del nº263 de Avengers, el guionista Roger Stern arranca con una idea de Kurt Busiek que obtuviera luz verde del Jefe de Editores, Jim Shooter, para revivir a Jean sin que cargue con los ‘pecados’ de la Entidad Phoenix. Los Avengers encuentran un capullo en el fondo de la Bahía Jamaica, y en las páginas del nº286 de Fantastic Four (fecha de tapa Enero de 1986) el mismísimo John Byrne nos revela que dentro está el cuerpo impoluto de Marvel Girl, reconstituido por la Entidad Phoenix tras el ‘aterrizaje’ mortal del nº100 de X-Men. Jean Grey nunca fue Phoenix –ni Dark Phoenix, obvio- ya que la poderosa fuerza elemental creó un duplicado exacto de la mutante hasta el más mínimo nivel de su humanidad y ‘ella’ fue quien se corrompió y asesinó razas enteras y luego se sacrificó. Todo esto le vino bárbaro a Bob Layton, el guionista que estaba pujando por lanzar X-Factor, un nuevo título mutante con los X-Men originales. Ahí siguen las aventuras de Jean, que vaya uno a saber por qué, tiene todos los recuerdos de su clon poseído por Phoenix, pero bueno, sigamos a la próxima muerte.

En Octubre de 1991 sale a la calle el primer comic de X-Men sin guiones de Chris Claremont en 17 años; es el nº281 de Uncanny X-Men (guion de John Byrne, Jim Lee y Whilce Portacio, quien también dibuja, con tintas de Art Thibert), y muestra cuando el ‘Equipo Dorado’ de los X-Men asiste a una fiesta en el Hellfire Club y son atacados por Sentinels. Es una masacre y aparentemente, Jean está entre los muertos. Al número siguiente nos enteramos de que la pelirroja se proyectó fuera de su cuerpo y entró al de Emma Frost, la Reina Blanca, para luego volver al suyo, que aparentemente no sufrió más daño del ataque de los Sentinels. Al final de cuentas, Jean no necesita del Phoenix para resucitar.

En este mismo año va a morir y resucitar sin mayores explicaciones ni consecuencias, dentro del evento multiestelar The Infinity Gauntlet. En Agosto sale el nº2, From Bad to Worse, escrito por Jim Starlin y con dibujos del gran George Pérez (tintas de Joe Rubinstein) y descubrimos que cuando Thanos chasqueó los dedos, Jean Grey estuvo en la mitad del universo que dejó de existir. Por supuesto, sobre el final de la mini-serie todo se revierte y Jean sigue como si nada.

Las siguientes muertes serán recién en el Siglo XXI, de la mano del bizarro gurú, Grant Morrison, pero son tan enrevesadas que vamos a necesitar otra entrada de esta sección para explicarlas.