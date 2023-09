Jean Grey (parte 2)

Nueva entrega con el repaso de las muertes de la mutante más ‘resucitadora’ y nos metemos en el nuevo siglo para seguir viendo cómo murió y volvió este personaje.

Arrancamos en Diciembre de 2003, cuando Grant Morrison (con dibujos de Phil Jimenez y tintas de Andy Lanning) trae “Planet X (Parte 3): Survivor Type» en el nº148 de New X-Men. Jean y Logan se encuentran en el Asteroide M con rumbo al Sol. Wolvie quiere ahorrarle el sufrimiento a Jean y no tiene mejor idea que atrevesarle el corazón con sus garras y matarla. Nunca se le ocurrió que esto haría resurgir a la entidad Phoenix desde lo más profundo de la mutante y la haría resucitar sana y salva… bueno, es un decir. El Phoenix salva a los dos mutantes de morir rostizados en el Sol y los lleva de vuelta a la Tierra.

Pero no festejemos todavía. Apenas DOS números después, para festejar el 150, Morrison se encarga de asesinar de vuelta a Jean, esta vez, al enfrentarla a Magneto, quien le causa un paro cardíaco de nivel planetario y la pelirroja sucumbe en los brazos de Cíclope. Wolverine se saca como pocas veces y decapita al Amo del Magnetismo. Todavía me pregunto cómo el poder magnético de Eric pudo causar un paro cardíaco de niveles planetarios, pero bueno, es Morrison. Y no contento con matarla dos veces entre dos números, ya en su despedida -New X-Men nº154 (tapa de Mayo 2004, con dibujos de Marc Silvestri), – la Phoenix de 150 años en un futuro distópico viaja al pasado, y para que Scott quede libre del sufrimiento de su muerte, borra toda su existencia para que ese futuro nunca suceda.

Jean/Phoenix volverá en Enero del 2005, en un título propio llamado X-Men: Phoenix Endsong, a cargo de Greg Pak y Greg Land. Esta miniserie de cinco partes cuenta que la protagoinsta tras su ‘muerte’ a manos de Magneto resucitó en un futuro alternativo (otro futuro alternativo) donde sanó para luego viajar al presente y seguir su mejora encerrada en una especie de Más Allá, hasta su salida. Pero claro, los X-Men la tienen controlada a la espera de que se venga lo peor y cuando está por suceder, nuevamente es turno del petiso canadiense de cargarse a su amada y las garras de adamantium nuevamente perforan y asesinan a Jean. Que claramente resucita. No una, no dos, no tres, sino OCHO veces seguidas Wolverine mata a Phoenix, en un festival de asesinatos, sangre, sacrificio y tormento que termina por perder el sentido. Cuando todo parece perdido, la propia Jean logra doblegar a la Fuerza Phoenix como para volver al Más Allá. Chau, Jean, te vamos a extrañar.

Con fecha Enero 2013, Brian Michael Bendis, Stuart Immonen y Wade von Grawbadger nos presentan «What Happens Now?», en el primer número de la revista All-New X-Men. Acá vemos que un experimento de Beast trae al presente al grupo de estudiantes de Xavier desde el pasado remoto (X-Men nº8, más o menos, de Septiembre del ‘64) y claramente tenemos una nueva –y jovencísima- Marvel Girl. Pero por supuesto, la entidad Phoenix vendrá a tratar de poseer a su huésped favorito y terminará por calcinar a la pobre Jean adolescente.

Esto da pie a Phoenix Resurrection: The Return of Jean Grey, escrita por Matthew Rosenberg con lápices de Leinil Francis Yu (fecha de tapa Febrero de 2018), en donde la Phoenix Entity volverá a por la pelirroja mutante. Tratando de eliminarla para siempre, el Imperio Shi’ar activa a la Entidad Fénix, que viaja rauda a la Tierra donde Jean estuvo guardada, curándose, en esa especie de Más Allá para los usuarios de la Phoenix Force (donde entre otra ‘gente’, fue a parar la psique de la joven Jean del pasado). Pero esta vez Jean está preparada y logra dominar a la Entidad Fénix y por supuesto, resucita con todo. De hecho, ‘Marvel Girl’ está tan poderosa que logra expulsar al Phoenix de la Tierra con destino incierto y la deja tranquila.

En Septiembre de 2019 sale House of X nº4, a cargo de Jonathan Hickman y Pepe Larraz y será otra muerte para nuestra mutante necrofílica. «It Will Be Done» muestra cuando un equipo de mutantes viaja a una base en órbita al Sol que está construyendo Centinelas, y si bien es un suicidio, Jean Grey está al frente. Es la última sobreviviente a la ‘exitosa’ misión, y escapa en un pod flotando por el espacio. Claro que los Sentinels la persiguen y le abren la cápsula de escape en el vacío absoluto. Solitaria y desgarradora muerte para este personaje. Pero no va a durar.

Al número siguiente se revela una nueva ‘máquina’ de Xavier en Krakoa que resucita mutantes como si nada. Un poco de ADN, un poco de poderes de personajes pulenta (Egg, Tempus, Proteus, Elixir y Hope Summers, Los Cinco)— y todo listo. Arriba, Jean Grey. Los muties pueden volver de la muerte casi automáticamente, todas las veces que quieran. A no ser que aparezca Doctor Stasis, uno de los clones de Mr. Sinister con un veneno del Otherworld que niega los poderes de resurrección de Krakoa y The Five. ¿Y a quién vacuna? Obvio, a Jean Grey. Esto nos cuenta Jerry Duggan junto a un ejército de dibujantes en la X-Men: Hellfire Gala (Julio de este año) cuando Orchis, Nimrod y los Stark Sentinels atacan en medio de la reunión de mutantes. Moira McTaggert, la longeva aliada de los X-Men a quien Hickman le diera un protagonismo inaudito, apuñala a Jean por la espalda para demostrar su nueva condición de ciborg anti-mutante. Encima, a la pelirroja le han metido esa sustancia llamada Blightswill que neutraliza sus poderes. Tiene tiempo apenas para despedirse de Cyclops y Wolverine y queda reducida a un esqueleto incinerado. Orchis se quiere asegurar de que no la revivan, para lo que vence al Profe Xavier y desparrama a la mayoría de los mutantes por destinos inciertos, como para que no puedan juntarse y usar el efecto en Krakoa.

Y ahora sí, por un tiempo (meses, ¿años?) Jean –Marvel Girl/Phoenix- Grey está muerta. Nadie cree que esta condición dure mucho, ni que sea la última. De hecho, a nosotros nos queda una próxima entrega con más muertes de la mutante pelirroja que va y viene al Más Allá en versiones alternativas.

Hasta la próxima muerte.