Convocatoria Mutante

Webcomic Mutante, Clip Studio Paint y Huion lanzan su cuarta Convocatoria Abierta para sumar historietas nuevas al popular sitio de comic online.
- La historia debe tener acción, blanco y negro y personajes únicos.
- Tenés que enviar el guión técnico completo para una historia auto conclusiva de diez (10) páginas, junto con las primeras cuatro (4) páginas de esa historieta dibujadas, rotuladas y listas para publicar.
- Este año, gracias a Clip Studio Paint, vas a poder acceder a una licencia de tres (3) meses de la edición EX para que puedas realizar tu proyecto (enterate cómo acceder al beneficio en nuestra web).
- Tenés tiempo hasta el 30 de diciembre de 2025.
- Las tres series más votadas se ordenarán en primer, segundo y tercer premio, mientras que los puestos cuarto y quinto recibirán menciones especiales. Los proyectos ganadores recibirán los siguientes premios:
Premios Huion
Primer premio: tableta Huion Kamvas 13 (Gen 3)
Segundo premio: tableta Huion Inspiroy Frego M
Tercer premio: tableta Huion Inspiroy Frego S
Premios Clip Studio Paint
Licencia de 24 meses de la edición EX para cada uno de los tres proyectos ganadores y para las dos menciones especiales.
Premios WebCómic Mutante
Primer puesto: $300000 (trescientos mil).
Segundo puesto: $250000 (doscientos cincuenta mil).
Tercer puesto: $200000 (doscientos mil).
Menciones especiales al cuarto y quinto puesto: $100000 (cien mil) para cada mención.
* Los cinco proyectos ganadores tendrán, además, un lugar en el catálogo de Mutante.
Más data en https://webcomicmutante.com/webcomicmutante/articulo/queremos-comprar-tu-webcomic-
