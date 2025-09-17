Falleció Osvaldo Laino

Nacido en la ciudad de Rosario el 14 de Febrero de 1929, Osvaldo Laino inició su romance con la ilustración desde pequeño, observando a su hermana dibujar. Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Técnica Industrial de la Nación, donde sus habilidades para el dibujo técnico se forjaron. Trabajó en el departamento técnico del Instituto Aerotécnico de la Fuerza Aérea donde colaboró en el diseño de aviones, tiempo durante el cual también aprendió dibujo comercial.

Durante la década de los ´50, se mudó a la Ciudad de Buenos Aires a probar suerte, y con apenas 20 años ya hacía colaboraciones con revistas legendarias. Compartió cartel con Landrú, Quino y otros íconos nacionales: colaboró en Avivato ; Loco lindo, Bomba H, Poutpourri, Figaro, Ricuritas, entre otros. Más adelante, dirigió »Dibujantes», publicación de alto valor para el género, editada desde el año 1953 como precursora en el país sobre las historietas y sus ilustradores.

Viajó a Venezuela contratado por una agencia publicitaria, y en la década del ´60 se encontraba en Nueva York, con la dirección de arte de revistas como Temas y Vision Internacional. También fue director de la cadena televisiva Spanish International Network. Posteriormente se mudó a Tampa, donde, junto con su esposa, mantuvo una agencia publicitaria hasta su jubilación, en el año 2005. A partir de ahí regresó un tiempo a Rosario, donde vivió entre 2005 y 2012, y luego se volvió a radicar en Tampa, donde falleció este lunes 15, a los 96 años.

Laino fue el último sobreviviente de la generación dorada del humor gráfico argentino, un autor que vivió en carne propia la época en la que las revistas vendían cientos de miles de ejemplares y los dibujantes y humoristas gozaban de una popularidad que hoy resulta impensable. Un auténtico prócer, querido y respetado por los dibujantes de humor gráfico tanto de Argentina como de Estados Unidos. Se lo va a extrañar un montón.