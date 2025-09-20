Image, para adultos

Image anuncia para Diciembre dos one-shots de alto impacto, apuntados a los lectores adultos.

Por un lado, como se viene el estreno de la serie de streaming de Criminal, los próceres Ed Brubaker y Sean Phillips nos traen un nuevo número de la serie, el primero en más de cinco años en formato comic book. Esta vez se trata del Giant Size Criminal, una especie de anuario, que contiene una historieta larga protagonizada por Ricky Lawless (quien tendrá un rol muy destacado en la adaptación a la TV) y además:

Un módulo para jugar al juego de rol de Criminal, escrito por Kieron Gillen y con ilustraciones de Phillips. Un artículo con data acerca de todo el «detrás de escena» de la serie de TV, escrito por Brubaker, que cumple la función de showrunner. Una completa guía ilustrada al mundo de Criminal, con todos los personajes principales. Un combo mega-atractivo, pensado para que el comic sume nuevos lectores, que se acerquen cuando descubran a Criminal en su plataforma de streaming.

Y además se viene Sweet Paprika: Black, White & Pink, una antología de historias cortas cuya temática tiene que ver con Navidad, por supuesto todas ambientadas en el mundo fantástico y erótico creado por Mirka Andolfo. Historias picantes, disparatadas y sexies, en las que además de Mirka aportan su talento Mark Russell, Satoshi Shiki, Zulema Scotto Lavina, Alfredo Cardona, Lidia Bolognini y Fabs Nocera, entre otros. Como se aclara desde el título, son historietas publicadas en blanco y negro, con toques de rosa.