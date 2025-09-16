Novedades en DC

Vamos con dos miniseries que DC anuncia para el mes de Noviembre.

Batman/ Static: Beyond es una saga de seis episodios ambientada en un futuro no muy lejano, en el que el joven Terry McGinnis patrulla las calles de Neo-Gotham como Batman Beyond, mientras que Virgil Hawkins, también conocido como Static, activa una nueva revolución tecnológica en Dakota City con la invención de la Red Energética Q-Wave. La Tierra se está por sumar a la alianza interplanetaria conocida como la Cooperativa, y todo parece avanzar sobre ruedas hasta que aparece un nuevo villano que pone todo en riesgo. En el medio del despelote queda la improbable dupla integrada por Static y Batman Beyond, que deberán trabajar juntos para salvar al mundo antes de que sea demasiado tarde. Escribe Evan Narcisse, dibuja Nikolas Draper-Ivey y también aparece la Justice League Beyond, en un rol bastante menor.

También en Noviembre llega el nº1 de Batman/ Green Arrow/ The Question: Arcadia, una obra íntegramente a cargo de Gabriel Hardman que sale en cuatro entregas, en el sello Black Label. Arcadia se define como «un hard boiled con un giro moderno, que actualiza los thrillers sociales que publicaba DC en los ´80». Estamos en la era de la lucha de clases a cielo abierto y el colapso ecológico, y qué mejor que este polémico trío de justicieros para abordar estos temas.

La trama se motoriza cuando Vic Sage, the Question, va tras la pista de una operación de tráfico de personas que empieza en Hub City, pero que lo lleva al gélido Ártico. Oliver Queen, o Green Arrow, trata de reconstruir su vida mientras su empresa, Queen Industries, aparece vinculada a un misterioso proyecto llamado Arcadia. Question y Green Arrow se unen en la búsqueda de respuestas, pero su investigación se encuentra con un obstáculo insalvable: Batman.

Y sí, la tercera novedad también tiene que ver con la mitología del Detective Nocturno. En este caso se trata de una serie regular, llamada Harley and Ivy: Life and Times, que explorará a fondo la relación romántica de estas dos criminales medio trastornadas. La galardonada Erica Henderson (que la rompía toda dibujando a Squirrel Girl en Marvel) se pone el traje de autora integral para reconstruir de manera canónica la historia de cómo Ivy y Harley pasaron de enemigas a amigas a amantes. Acá veremos su primer beso, su primer abrazo, su primera pelea, la primera vez que Harley fue al baño y dejó la puerta abierta enfrente de Ivy, etc.. Amor, demencia, aventuras y mucho más.