Nueva etapa para Nancy

Durante los últimos siete años, la tira diaria de Nancy (longeva creación de Ernie Bushmiller que aparece en los diarios de EEUU desde 1938) estuvo a cargo de Olivia Jaimes, pseudónimo con el que se conoce a… una autora cuyo nombre real nunca se reveló. Ahora se anuncia que Jaimes deja la tira y que, como sucede hace ya varias décadas, la misma pasará a manos de otra mujer.

La elegida es Caroline Cash, quien reemplazó brevemente a Jaimes entre Julio y Agosto de 2024, cuando esta se tomó vacaciones. Cash será quien controle las extrañas vidas de Nancy, Sluggo y Fritzi a partir del 1º de Enero de 2026, y hasta ese entonces, el syndicate que comercializa la tira ofrecerá a los más de 100 diarios que publican a Nancy una selección de tiras clásicas de Bushmiller, reediciones de material de Olivia Jaimes y una tira inédita en la que la autora saliente se despedirá de sus lectores, que todavía no tiene fecha confirmada.

Como suele suceder, Cash afirma que Nancy siempre fue su tira diaria favorita, que es fan de toda la vida del personaje y que poder convertirse en la nueva sucesora de Bushmiller es un sueño hecho realidad.