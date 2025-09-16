Premios en España

Como ya es costumbre, este sábado 13, durante la ceremonia de clausura de las Jornadas del Cómic de Avilés, se dieron a conocer los ganadores de los XXV Premios de la Crítica, convocados por la revista de información Dolmen.

En los Premios de la Crítica participan 80 críticos, estudiosos y periodistas relacionados con el mundo del c0mic más reconocidos de España, algunos vinculados a la revista Dolmen, y otros no. Estos fueron los ganadores de la edición 2025:

Mejor dibujante internacional: Manu Larcenet por La carretera (Norma Editorial)

Mejor guionista internacional: Manu Larcenet por La carretera (Norma Editorial)

Mejor dibujante nacional: Ana Miralles por Ava (Astiberri)

Mejor guionista nacional: Teresa Valero por Contrapaso 2 (Norma Editorial)

Mejor obra internacional: La carretera (Norma Editorial)

Mejor obra nacional: Dum dum (Autsaider)

Mejor obra teórica: El canón franco belga de Jordi Canyissa (Tebeosfera)

Premio a una carrera internacional: Sergio Aragonés

Premio a una carrera nacional: Antonio Altarriba

Y también como todos los años, el Ministerio de Cultura de España otorgó el Premio Nacional del Cómic, que este año fue a manos de Candela Sierra, por su novela gráfica ‘Lo sabes aunque no te lo he dicho’.

El jurado eligió esta obra porque «desde el humor y un cierto regusto ácido y punzante, indaga en problemas de comunicación cotidianos y pone el foco en la superficialidad de las relaciones». Además, el jurado destacó de la autora «su mirada fresca y excitante en la forma de entender el comic y la habilidad para reflejar un afiladísimo análisis de nuestra sociedad».