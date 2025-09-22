Vuelve The Darkness

Image anuncia para Diciembre un nuevo nº1 de The Darkness, aquella serie con la que Garth Ennis y Marc Silvestri rompieran todo allá por 1996. Pero esta vez no está Garth Ennis, y el guionista es… Marc Silvestri, garantía de intrascendencia. El primer número lo dibuja Ed Benes (después de muchos años alejado del mainstream yanki) y a partir del nº2, el dibujante titular será Raymond Gay.

The Darkness nos cuenta la historia de Jackie Estacado, un sicario de la mafia que cuando cumple 21 años recibe la bendición y la maldición de los poderes de The Darkness, una fuerza elemental que le permite a quien la posee acceder a una dimensión paralela y controlar a los demonios que la habitan. Distintas amenazas confrontarán con Jackie y el mal que representan sus dones. Así se arma una guerra sobrenatural entre la luz y la oscuridad, con fuerzas ancestrales que intentan apoderarse de nuestro mundo. El bien y el mal se confunden en una aventura al filo de la realidad.

No soy bueno para los pronósticos, pero me parece que sin un guionista como la gente, y con Silvestri lejos del tablero de dibujo, esto no puede prosperar.