Lo nuevo de Peter Bagge

Hace un par de años largos, el maestro Peter Bagge rompió todo con su libro Woman Rebel: The Margaret Sanger Story, que fue best-seller en el New York Times y cosechó premios y reconocimientos dentro y fuera del mundillo del comic. Ahora tiene una nueva novela gráfica lista para salir en el sello Drawn & Quarterly (que la anuncia en lujosa tapa dura para fines de Febrero) y otra vez se trata de la biografía de una mujer que se animó a ir contra lo establecido.

Como su nombre lo indica, Fire!! The Zora Neale Hurston Story narra en forma de historieta la vida de Zora Neale Hurston, una escritora estadounidense del Siglo XX (autora de Their Eyes Were Watching God), folklorista, antropóloga y aventurera. Desde su nacimiento hasta su muerte, Bagge acompaña a esta mujer a lo largo de más de 100 páginas y resalta su férreo sentido de la independencia, que se hizo sentir en su obra, en su pensamiento poítico y en sus relaciones personales.

La esperamos con ansias, pero en softcover.