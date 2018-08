Lo nuevo de Tillie Walden

La editorial First Second confirma para Octubre la edición en libro de On a Sunbeam, la gran novela gráfica de Tillie Walden, que se empezó a serializar en la web en Octubre de 2017 con un notable éxito. Ahora la ambiciosa obra de la galardonada autora se convierte en un librazo de 544 páginas, que sale simultáneamente en dos ediciones: tapa dura y tapa blanda (como debería suceder con TODAS las novelas gráficas).

Tillie Walden nos propone un relato épico acerca de una chica que viaja hasta los confines del universo para encontrar un amor perdido. A lo largo y ancho de los rincones más remotos del espacio, una cuadrilla reconstruye hermosas estructuras destruidas, en una minuciosa restauración del pasado. Mia, la nueva integrante del equipo, buscará integrarse a la cuadrilla, mientras los flashbacks nos llevan al pasado, a sus años en la escuela, cuando se enamoró de un misterioso alumno. Cuando Mia entre en confianza con sus nuevos compañeros, les revelará que su verdadero propósito para sumarse a la cuadrilla era rastrear a este amor perdido. Todo esto, en un mundo repleto de inventiva y emoción, que cobra vida a través de un dibujo que te quita el aliento.

Ojalá se edite en castellano, así Tillie Walden sigue sumando fans.