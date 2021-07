Aaron Taylor-Johnson será Kraven el Cazador

Con el éxito de Venom y Spiderman-Man un nuevo universo (Spider-Man into the Spider-verse), Sony Pictures ya tiene lista toda una línea de films basados en los villanos del trepamuros. Y mientras esperamos el estreno de la demoradísima Morbius con Jared Leto, Sony adelantó su próximo paso en esa línea al anunciar el film de Kraven el Cazador.

La película de Marvel y Sony, dirigida por J.C. Chandor, también tiene un protagonista definido en la figura de Aaron Taylor-Johnson, conocido por sus papeles de Kick Ass 1 y 2 y Quicksilver en Avengers La era de Ultron (Avengers Age of Ultron, 2015).

De acuerdo a información suministrada por el sitio The Wrap, Sony ha firmado con el actor para que participe en varias películas de la franquicia arácnida, como otra secuela de Venom o de Morbius. Kraven the Hunter contará con un guion de Marcum y Matt Holloway y Richard Wenk, mientras que Avi Arad y Matt Tolmach ejercerán como productores.

Kraven the Hunter llegaría a los cines el 13 de enero de 2023, después de Venom: let there be Carnage, que se estrenará el 8 de octubre de 2021, Spider-Man: No Way Home (17 de diciembre de 2021); y Morbius, que llegará el 28 de enero de 2022.