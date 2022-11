En su momento de auge, allá por 1993-94, Erik Larsen produjo o coordinó varios spin-offs de Savage Dragon, la serie que escribe y dibuja hace 30 años. Y después, como suele suceder, el interés decayó y el autor se limitó a una única serie, que hace años que ni siquiera es mensual. Hoy Savage Dragon es una serie de culto, a la que siguen un puñado de fanáticos con una lealtad a prueba de balas, y la mayoría de los lectores que entraron al mundo del comic después del 2000, ni saben que existe.

Pero el universo de Dragon todavía funciona y Larsen siempre encuentra nuevas aristas para explorar. Fruto de esas exploraciones fue el one-shot de 2006 titulado simplemente “She-Dragon”, con guión del maestro y dibujos de un muchacho al que no conocía, llamado Franchesco!, así, sin apellido y con signo de exclamación. Esto es rarísimo. 46 páginas donde abundan la machaca y las minas con cuerpo de vedettes y escasísima vestimenta y que de alguna manera tratan de hacerse pasar por una historia autoconclusiva.

El principal obstáculo es que esto está pensado para ser leído en simultáneo con la saga que en ese momento se estaba publicando en la revista de Savage Dragon (alrededor del n°117, o por ahí) y si lo leés 15 años después, o si nunca leíste esa saga de Dragon, no se entiende un carajo. Incluso el final no es un final, porque te aclaran que la historia continúa en otro número de Savage Dragon. El one-shot consiste en mostrarte un pedazo de una saga grossa desde la óptica de un personaje secundario, en este caso She-Dragon, y de paso hacer mucho más obvias las similitudes (bastante notables) entre esta heroína y She-Hulk.

Pero te juro que –incluso conociendo bastante a la protagonista- no se entiende nada. Recién al final, hay un epílogo de Larsen en el que, a lo largo de dos páginas de texto, explica más o menos qué fue lo que leímos, subraya algunas referencias crípticas (convencido de que nadie las pescó) a otros hechos y personajes del Universo Dragon, sitúa la historia en una época y una continuidad específicas (sí, Dragon tiene varias continuidades) y nos cuenta más o menos de dónde salió cada uno de los personajes con un rol importante en la trama.

A lo largo de las 46 páginas de historieta, el guión tiene mucho ritmo pero derrapa hacia la machaca y se llena de excusas pelotudas para que esta chica pierda la ropa y exhiba la mayor cantidad de nerca que se puede exhibir en un comic apto para todo público. Y ahí es donde la rompe Franchesco!. No en la narrativa, no en los fondos, no en las expresiones faciales. En las escenas en las que She-Dragon y una villana aparecen dibujadas de cuerpo entero, en poses tipo pin-up girls. De hecho, los pin-ups que aparecen después de la historieta son todos gloriosos. Pero en la historieta se combinan los bocetos de Larsen (que resuelve la puesta en página rapidísimo y sin pifiarla jamás) y las pretensiones de impacto y sofisticación anatómica de este dibujante al que los fans más cabeza habrán elevado al status de semi-dios por la cantidad de planos que encontró para mostrar a She-Dragon muy en bolas sin que se vean pezones ni genitales. El diseño de los trajes no es muy original (nótese el afano al traje asgardiano de Storm creado por Arthur Adams), pero cuando la ropa desaparece y la bomba verde queda en paños menos que menores, los pajeros aplauden de pie, aunque con una sola mano.

Por motivos que desconozco, esta historieta nunca se reeditó. Por el lugar que ocupa en la cronología de Dragon debería haber formado parte del Vol.5 de la colección Savage Dragon Archives, esa que trae (en general) 25 episodios en blanco y negro en cada tomo. Pero se quedó afuera de esa movida, y tampoco tuvo ediciones en otros países. Evidentemente no debe ser tanta la gente que quiere tener ese one-shot en su colección… ¿o sí? Ponele que te acabás de enterar de que esto existe, y por curiosidad, por amor a Erik Larsen, o por fetichismo onanista con mujeres verdes de imponente musculatura, decidís que lo querés tener. ¿De cuánto estamos hablando?

El sitio Comic Book Realm en general funciona como orientación para el tema precios de comic yanki mainstream. Ahí listan el one-shot de She-Dragon a u$ 6, el precio de tapa con el que salió a la venta en su momento. ¿Será posible, o me están mandando fruta? A ver…

Key Collector Comics, otro sitio especializado en cotizar comic books del mainstream yanki, dice que un precio normal para el one-shot sería u$ 8 y un precio elevado sería u$ 25. ¿No será mucho?

No. Cuando salís a buscarlo en los sitios de venta online, She-Dragon brilla por su ausencia. En la inmensa mayoría de los sitios no lo tienen. En E-bay aparece un ejemplar cotizado u$ 52.50 y uno a u$ 70, muy por encima de los u$ 25 que les parecían mucho a los amigos de Key Collector Comics. Y en Mile High hay un ejemplar en buen estado a u$ 40 y uno en perfecto estado a u$ 78.

¿Tiene sentido poner esa guita por ese comic? Solo si sos MUY completista de Savage Dragon. Si no, ni en pedo. ¿Tiene lógica que Erik Larsen lo haya dejado afuera de los tomos recopilatorios? No, para nada. La verdad que es un moco marca Cañón. Se entiende que haya dejado afuera material que no escribió él, o que era claramente relleno para lucrar en el momento de mayor popularidad de la serie, o algunos de los muchos team-ups que co-protagonizó Dragon con personajes de otras editoriales (en los tomos de la serie Archives solo están los team-ups con las Teenage Mutant Ninja Turtles). Pero esta historia de She-Dragon definitivamente tenía que estar en los brolis, donde seguramente el contexto de la saga a la que hace referencia la habría enriquecido y vuelto mucho más accesible y relevante… dentro de lo que es un comic de machaca con minas medio en bolas. Obviamente no se iba a convertir en una de Joe Sacco, ni de Zerocalcare. Así que, como siempre digo, si tenés este comic ni se te ocurra prestarlo, y si no, vos sabrás hasta dónde estás dispuesto a llegar para conseguirlo.