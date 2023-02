Lobo podría ser considerado uno de los personajes más icónicos de los ´90, sin duda uno de los que mayor impacto generó en DC Comics por aquel entonces, y que aún contra los pronósticos de varios medios especializados, logró mantener cierta presencia en el Universo DC años después de pasado su período de mayor auge.

Como tantos otros personajes, Lobo atravesó varias etapas hasta llegar a lo que se considera su versión más clásica y definitiva. Desde el momento de su primera aparición en las páginas de Omega Men nº 3 en 1983, como un mercenario espacial que se enfrentaba a los personajes principales de ese título, donde tenía un diseño muy alejado del metalero noventoso que conocemos al día de hoy, pasando por las páginas de Justice League International y L.E.G.I.O.N. desde 1988 en adelante, hasta su primera miniserie como protagonista, ya en los ´90, su evolución fue constante, tanto en su aspecto como en su rol y habilidades.

Lobo fue creado por Keith Giffen y Roger Slifer, y según el propio Giffen tanto Lobo como Ambush Bug, otra de sus creaciones para DC Comics, fueron derivados de otro personaje suyo, Lunatik, a quien presentó en Marvel en las páginas de The Defenders, en 1977. Lo cierto es que el parecido con Lobo se limita al color de piel y forma de los ojos, y ahí termina todo tipo de similitud, ya que conforme Lobo fue evolucionando, es muy poco lo que se puede reconocer de un personaje en el otro. Curiosamente, hubo otro personaje en Marvel llamado Lunatik en los ´90s, co-creado por Giffen junto a Lovern Kindizierski aparecido en los últimos cuatro números de Marvel Comics Presents, con un diseño muy diferente al de la versión vista en The Defenders en los ´70, pero una personalidad y actitud mucho más similares a Lobo.

Como sea, Giffen recupera a Lobo en Justice League International, y luego en L.E.G.I.O.N. título que co-escribía junto a Alan Grant. Precisamente es en esta serie donde comienza la asociación entre Alan Grant y Lobo, y donde Grant pasa a convertirse en el guionista que más tiempo trabajó en el personaje. Giffen se va de L.E.G.I.O.N. tras el nº 13, y Grant sigue hasta el 51. De cualquier forma, para esta época, ya se habían empezado a publicar varias mini-series de Lobo en solitario, e incluso su propia serie mensual. Mucho de todo eso, escrito por Alan Grant, que vendría a ser el pegamento que une a lo que considero dos versiones marcadamente distintas del personaje: la de Simon Bisley y la de Val Semeiks.

La primera miniserie fue “Lobo The Last Czarnian”, fue publicada en 1990, en la que Lobo debe proteger a la última sobreviviente de su planeta de origen, Czarnia, cuya población (casi) entera fue aniquilada por nuestro simpático protagonista. En el interín accedemos a extractos del libro escrito por dicha sobreviviente en el que se cuenta el origen de Lobo. Lo mejor de todo, es la relación entre Lobo y la rescatada. ¡Para morirse! Después viene la miniserie “Lobo’s back”, más los especiales “Blazing chain of love”, “Portrait of a victim”, y “Lobo’s Paramilitary Christmas Special”. Esta última es aún hoy mi historia favorita del personaje, por muchas razones. Si tengo que explicarlas, tendría que hacer una nota entera enfocada en este especial, y no es la idea.

Tanto “The Last Czarnian” como “Lobo’s Back”, y “Lobo’s Paramilitary Christmas Special” fueron ilustradas espectacularmente por Simon Bisley, un dibujante cuyo estilo es más que ideal para un personaje de éstas características. Lo que hace tan especial al arte de Bisley, es su capacidad tan inusual para crear imágenes que son a la vez caricaturescas, pero que combinan trazos finos y sombras densas, que logran transmitir todo el salvajismo y violencia de Lobo, a quien rediseña para darle un aspecto muy intimidante, de músculos enormes llenos de venas, y un atuendo lleno de elementos visuales propios del Heavy Metal de la época, lo que lo acercó mucho a los personajes que estaban de moda por entonces, como Wolverine, Cable y Ghost Rider de la empresa rival. Si bien en algún momento se dijo que la intención de Lobo pasaba por parodiar todo aquello que representaban los mencionados personajes de Marvel, y similares de otras empresas (como Image, con creaciones varias de Rob Liefeld y Marc Silvestri, especialmente), no tardó en ganarse al público de esos mismos personajes, y rápidamente pasó a ser percibido como uno más de ellos.

De todos modos, en retrospectiva, los comics de Lobo dibujados por Bisley siguen siendo lo mejor del personaje al día de hoy. El mismo guionista que colaboró con Bilsey se haría cargo en 1993 de la serie mensual, dibujada por Val Semeiks, quien tiene un enfoque y estilo artístico completamente diferente al de Bisley, al punto de resultar, en mi opinión, inadecuado para lograr sacarle el jugo al personaje en la forma que lograba hacerlo el británico.

El primer contacto que recuerdo que tuviera Val Semeiks con el personaje fue en el especial “Portrait of a victim”, una historia sencilla, divertida y fácil de leer, que tuvimos la oportunidad de disfrutar en nuestro país de la mano de Editorial Perfil en un número de la colección “Grandes Historias” que contenía dos especiales de Lobo (el otro era “Blazing chain of love”, dibujado por Denys Cowan, que en los créditos figura como “Denise Cowan”). Lamentablemente el especial no tuvo el impacto suficiente para que Perfil continuara publicando material del personaje en nuestro país. El dibujo de Semeiks es mucho más orientado a la comedia y la aventura superheroica que el de Bisley. Comparativamente, el Lobo del buen Simon se siente mucho más subversivo y remite a historias más violentas y distópicas, lo que hace que bajo su lápiz y tintas Lobo realmente se sienta como un ícono metalero, mientras que bajo el lápiz de Semeiks, es básicamente un Jim Carrey musculoso.

Además de todo el material mencionado, hubo varios otros especiales y miniseries publicados en los ´90, algunos con mucha más repercusión que otros. Entre los más importante cabe mencionar las miniseries “Infanticide” (de 1993, co-escrita y dibujada por Keith Giffen), “Unamerican Gladiators” (1993), “A contract on Gawd” (1994), y “Death and taxes” (1996). También me parecen recomendables los especiales “In the chair” (1994), “Lobo/Deadman: The brave and the bald” (1995) y “Lobocop” (1995), los tres con dibujos de Martin Emond, que es quen más se aproxima al estilo de Bisley, por lo que vale la pena darles una ojeada.

Hay varias ediciones recopilatorias con muchas de las mejores cosas del personaje. De las que se publicaron en los ´90, los más recomendables son “Lobo Greatest Hits”, que recopila mucho de lo publicado previo a la primera miniserie, incluyendo apariciones en Omega Men, Justice League International, L.E.G.I.O.N., y Superman, más los TPBs “The Last Czarnian”, y “Lobo’s back”, que también se incluyeron en un slipcase especial publicado en 1990, junto con un especial titulado “Wisdom of Lobo” (la sabiduría de Lobo), un tomo de 64 páginas completamente en blanco. Más recientemente, se publicó en 2008 un TPB titulado “Lobo: Portrait of a bastich” que contenía “The Last Czarnian” y “Lobo’s back”, y posteriormente dos TPBs titulados “Lobo by Keith Giffen and Alan Grant”, que traen una buena selección de lo realizado en colaboración por éstos dos autores.