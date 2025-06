El Pájaro y la Serpiente

Nos sumergimos una vez más en el universo de Borja González para hablar de esta historieta publicada en el 2023 por Reservoir Books.

La historia de Teresa llega a su fin

El tercer álbum funciona como un poema celta oculto que nunca nadie leyó y que resignifica a las otras historietas hechas por el autor. Otra vez Teresa es el centro de la aventura y esto ya parece un capítulo antiguo de Doctor Who de los ‘70 pero más críptico y gótico. Si en anteriores notas nos preguntamos quién vigila a las reencarnaciones, a partir de ahora solo hay que disfrutar y dejarse llevar por el ambiente y el misterio. No importa si entendés o no la historia, si son múltiples líneas temporales o la realidad está rota: esto evoca el estilo y la onda del verdadero relanzamiento de una editorial como podría ser el sello Vertigo en DC.

La ambición del autor es encontrar su propio universo y que funcione en sus propias reglas. El artista está preocupado por detalles que van desde el uso del color para reflejar a los personajes y el ambiente, hasta lograr que la fantasía (mezclada con el terror) pueda ser otra vez popular y le llegue a todo el mundo. No es un dato menor que González publicó el ciclo de Las tres noches en una de las editoriales más grandes del mundo, Penguin Random House. Esto no solo pone la lupa a la obra de González sino que también genera un espacio para que otros artistas también puedan publicar ese tipo de relatos. Ojalá la editorial a futuro publique a más guionistas y dibujantes que estén en diálogo con la obra de González para que se forme una utopía y un catálogo de buen gusto.

No leí todas las obras de este autor español, me faltan todas las anteriores a La reina orquídea pero no tengo dudas de que estamos ante un fenómeno que construye su propia mitología y no tiene miedo de dejar preguntas, misterios y problemas sin resolver. González experimenta con sus puestas en página, le da importancia a las onomatopeyas, le encantan los animales y su simbología, está preocupado por sus personajes femeninos y sus relaciones, y por sobre cultiva un estilo tan personal y minimalista que asusta.

El jefe final

La escritura de González también evolucionó para esta entrega. El autor está más concentrado en que los diálogos sean breves y si son largos es por la lectura de un poema o la explicación de algo mágico. La voz en off es breve y aparece en momentos importantes para confundir al lector o darle pistas que lo que se cuenta en el comic es en realidad algo que un personaje le cuenta a otro. González cuida el tono de la aventura al mezclar conflictos familiares, un rito iniciático y un ambiente gótico.

González no esconde sus obsesiones en sus historias, como las múltiples formas de comprender el relato, la ausencia de la figura del hombre, la importancia de la naturaleza y los animales y por supuesto la fuerte presencia de personajes femeninos. Es un autor que a futuro está más cerca de transformarse en el Ken Russel (inolvidable director de cine) de los comics que cualquiera en el mundo. A mi no me sorprendería que en un futuro cercano González tenga un cuerpo de obra similar al impacto que tuvo The Devils (1973) o el nivel de fuerza creativa que tuvo Gothic (1986).

La heroína sin cara

Este es el álbum mejor dibujado de la trilogía. González da un salto de calidad en su narrativa y en su síntesis. El autor español cambia el ritmo de la historieta y maneja de manera muy elegante los silencios y las transiciones. González ya no necesita estar poseído por Mignola o Russell, acá ya está en su propio estilo y con sus propias puestas. El artista continúa con el minimalismo en los rostros y esto es su marca registrada. La ausencia de detalles en las caras de los personajes ya funciona como un recurso para darle entidad a otros elementos de la página como los fondos, la ropa, los cuadros o la torre de un castillo.

González advierte con esta obra que lo que viene será mejor, ya que en esta trilogía conceptual su estilo no solo mejoró y evolucionó sino que el futuro tendrá una mejor versión.

Teresa, te veré en el futuro

En 10 años haré otra nota al respecto del aniversario de esta trilogía y seguro encontraré nuevos significados y tal vez haya leído más sobre mitología celta y pueda adivinar algún acertijo o misterio oculto en esta fabulosa historieta. No me sorprendería tampoco que Teresa sea lo más cercano al Doctor Who en el universo fantástico terrorífico de González y tampoco que haya una crisis bastante complicada de entender al respecto de las reencarnaciones. No sé qué se trae este autor entre manos, pero estoy seguro de que hoy forma parte de la élite de los mejores de España y de los más rebuscados y originales del mundo.