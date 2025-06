Las películas del Spirit (parte 2)

El Pulpo Negro

Con The Spirit, Frank Miller trató de hacer una película que adaptara su propia estética comiqueril en los cuadros, lo que se puede ver desde el poster promocional del film, obra del multifacético director.

Para el papel de Denny Colt/ The Spirit, Miller eligió al casi desconocido Gabriel Macht quien venía de trabajar en la adaptación al cine del comic Witheout, basado en la novela gráfica de Greg Rucka, y que después alcanzó fama mundial por su rol en la serie Suits (2011-2019). El rol del Comisionado Dolan recayó en Dan Lauria, el papá de la serie The Wonder Years (Kevin Creciendo con Amor o Aquellos Años Felices, depende cómo se la tituló en Argentina en todas sus emisiones); y un veterano de decenas de otras series y películas.

Pero el plato fuerte de The Spirit, al igual que en la historieta, son las chicas y Frank Miller, que no olvidó la lección aprendida durante el rodaje de Sin City por lo que colocó frente a cámara a las más bellas actrices que pudo encontrar. De esta manera, completaron el elenco Scarlett Johansson como Silken Floss, Eva Mendes como Sand Saref, la española Paz Vega como Plaster of Paris, Jaime King como Lorelei Rox, Stana Katic como Morgenstern y Sarah Paulson como Ellen Dolan, el gran amor de Denny Colt.

El villano invitado de esta producción fue Octopus, interpretado por Samuel Jackson que en ese momento hacía pequeños cameos como Nick Fury en las primeras películas del MCU como Iron Man (2008) y Hulk (2008).

El Gran Debut

Desde el inicio, Miller aseguró que el guion seguiría muy fielmente la estética impuesta por Eisner en sus comics. “Frank hizo libros con el arte de Eisner y los repartió en todos los departamentos para que los utilizaran como referencia”, aseguró la productora Deborah Del Prete.

“Esto no es un tributo a Will Eisner, es un tributo a The Spirit” aclaró Frank Miller durante la filmación, pero lo cierto es que eso se rompe desde el primer instante cuando el director y guionista decide mostrar por vez primera el rostro del villano.

En la historia, The Spirit y Octopus compiten para encontrar la sangre de Hércules en un esfuerzo supremo del villano por alcanzar la inmortalidad, al punto de que no dudará en colar Central City por los aires. Por su parte, el héroe lidia con una multitud de mujeres que sólo parecen querer verlo muerto con excepción de su fiel Ellen.

La película fue filmada, al igual que Sin City y 300, sobre una pantalla verde que luego servirá para agregar los fondos generados por computadora, un método más que útil para Miller que, con el correr de los años, aprendió de su anterior oficio la importancia de los decorados. En ese sentido, la película recuerda por momentos a la ya olvidada Captain Sky and the World of Tomorrow (Capitán Sky y el Mundo del Mañana, 2004) ya que al estilo de Si City, Miller le agregó un “granulado” propio de los seriales de comienzos del siglo XX.

Miller también aprovecha el recurso de presentar una imagen en un sepia muy opaco con algún objeto en colores llamativos como ya lo había hecho junto a Rodríguez en Sin City, aunque se ha encargó de diferenciar ambos filmes. “The Spirit es diferente a Sin City en especial porque es en colores. Además Sin City fue un trabajo hecho por mí y Robert Rodríguez sobre dibujos de mi autoría. Ahora estoy adaptando dibujos hechos por Will Einer en la década del ´40 con unas cámaras de última generación.”, aseguró.

El film cuenta incluyó también efectos especiales que simulaban onomatopeyas como los que los historietistas utilizan para resaltar a algún personaje u objeto, en su afán de diferenciarse del resto de las producciones comiqueras de comienzos de este siglo.

Sin embargo, todas las innovaciones no alcanzaron para elevar el nivel de esta película de la que se esperaba todo y no dio nada. La producción terminó siendo un conjunto de escenas muy dispares entre sí, con poco humor, escasa acción, mucho foco en las estrellas femeninas y muy lejos del material original.

La caída más dura de The Spirit

Como era de esperar debido a las excentricidades visuales de Miller, The Spirit resultó algo prohibitiva para un público que solo quería ver personajes de comc bien adaptados.

El film, que tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares, logró recaudar 10 millones en su primer fin de semana en los cines de EE.UU. y alcanzó los 20 en todas sus proyecciones en salas de ese país. Alrededor del mundo no le fue diferente y logró recaudar otros 19 millones, logrando una taquilla total de 39.164 millones de dólares.

El sitio Rotten Tomatoes, que no siempre es tan confiable pero suele tener siempre la crítica del público, le dio un 14 % sobre un total de 114 críticas, y olo mismo pasó con Metracritic y Cinemascore. En 2010, la revista Empire, una de las más prestigiosas publicaciones de cine de los EE.UU. ubicó a The Spirit en el puesto número 32 de su lista de las «50 peores películas de todos los tiempos».

La carrera de Miller como director estaba acabada, por lo que en los años siguientes volvió al Noveno Arte a nutrirse del cariño de sus fans, que siempre le piden más historias con su sello.