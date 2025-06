Teen Titans (parte 48)

Más que Total Chaos, esta saga podría haberse llamado Total Disaster y por lo menos le haría honor al contenido, que es lisa y llanamente una bosta.

Después de los eventos de Titans Hunt, que alteraron al grupo para siempre, y los últimos números que sirvieron para darle un poco de aire a la colección (de manera fallida, pero esa era su intención) para asentar alguno personajes y conceptos, estamos listos para el siguiente paso en el ambicioso plan de Jon Peterson: transformar a los Titans en una franquicia.

Cuando el joven coordinador tomo la manija, venia dispuesto a engrosar la línea de títulos, hasta tener su propio Titansverse para cuando la serie alcanzara el nº 100, y si bien ese proceso había arrancado con la Hunt, es en este punto, con el primer crossover entre sus títulos y el lanzamiento de Team Titans, que debería haberse consolidado. Por desgracia, cuestiones personales obligaron a Peterson a abandonar la serie tan solo un mes después del final de la saga, lo que dejó todas sus ideas a mitad de camino. Vengo prometiendo un repaso por las mismas, y les prometo que ya vamos a llegar.

Llegamos así a este primer crossover, que arranca en Septiembre de 1992, conel nº14 de Deathstroke, para continuar en nº 90 de New Titans, que dará pasó al nº1 de Team Titans , y así se alternaran las colecciones por tres meses o nueve entregas (tres de cada colección). Y la verdad sea dicha, esta decisión es pésima por mas de un motivo. El más importante es arrancar un título nuevo en un crossover: ¡una forma espantosa de atraer nuevos lectores! Supongo que sirve para obligar a los lectores de años de Titans a sumarse a la nueva revista, pero obliga a cualquier otro a comprar títulos que por ahí le chupan un huevo para entender qué poronga pasa en este título que acaba de empezar. Igual, capaz estoy equivocado, porque el nº 1 de Team Titans vendió casi un millón de ejemplares con el curro ese de las cinco historias alternativas y le fue muy bien. Pero para mí es un delirio lo que hicieron, y tuvieron suerte de pedo.

Breve acotación sobre este tema, al que ya voy a volver cuando haga el repaso por la serie completa. Dispuestos a cantarle retruco a Marvel y el curro de las variant covers, Peterson tuvo la genial idea de que además de que el nº 1 de la serie tuviera cinco portadas diferentes, cada una viniera con una historia de origen de uno de los personajes, aparte de la historia principal parte de “Total Chaos”. Ya haremos el repaso de las mismas, pero de momento alcanza con saber esto, ya que ninguna tiene incidencia directa en la saga.

El otro motivo es que los crossovers de Deahstroke son un choreo, y acá pasa algo rarísimo, porque tenemos al mismo guionista a cargo de todo. Entonces, que Marv Wolfman decida que en la serie de Slade lo referente a Total Chaos sea casi anecdótico es una decisión deliberada… y quizás (no me consta) un acto de protesta frente a un crossover que lo obligaba a sacar al personaje de donde estaba, en una serie con un tono muy diferente a las otras. Todo el principio del nº 14, continúa lo que venia sucediendo en el titulo, que son los Titans buscándolo porque esta prófugo de la justicia y tiene una orden de captura. Recién en la página 15 van a asomar Lord Chaos y algunos plots referentes a la saga, pero van a ser apenas ocho paginas intercaladas entre lo que le pasa a Slade, y que parecen tener cero relación con la historia que se esta contando. Pero para resumirlo, Donna entra en trabajo de parto, y nos enteramos que Starfire estaba prisionera de alguien que suplantó su identidad. O sea que la que vimos en los últimos números, no era ella.

El siguiente capitulo debe ser el único medianamente potable, donde los Titans tratan de evitar que sus contrapartes del futuro maten a Donna, mientras esta dando a luz, al tiempo que Deathstroke trata de llegar a STAR Labs por las alcantarillas, y se encuentra con su propia versión de los “Morlocks”. Descubrimos que quien se hacia pasar por Kory era Mirage, sin que sorprenda a absolutamente nadie, y piñas van, piñas vienen, al final se suma a la fiesta el mismísimo Lord Chaos que se lleva a Donna a parir a la luna, para garantizar su nacimiento. Pero para este momento ya estamos en la serie de los Team Titans. Mientras tanto, los dos equipos que hasta ese momento estaban enfrentados, discuten, intentan zanjar diferencias y, como es el primer número de la colección, hacen un repaso de lo que sucedía en el futuro y el origen del “líder” de quien todos desconocen su verdadera identidad.

¿Se acuerdan lo que decía de que los crossovers con Deathstroke eran un choreo? Bueno, acá se intensifica tanto la cosa que, si bien pasa media saga en el medio, voy a contarles muy rápido lo que pasa en los dos. En las primeras siete páginas del nº 15, Slade está en la casa de Dayton con los dos equipos y se descompone, para después decidir tomarse el palo… y fuera de no pasa nada ni remotamente cercano a lo que está haciendo Lord Chaos. Buena parte del episodio es un flashback de cómo Slade conoce a Sweet Lili, que en algún punto va a ser relevante porque es la madre de Rose, la hija de Deathstroke, que en este número aparece por primera vez. Sobre el final parece que Slade es capturado por la Concejal Alderman en su afán por destruir a los Titans, pero Deathstroke se las ingenia para escapar, y terminar en lo que fuera Titan’s Island, a los tiros con el ejército de Lord Chaos en el nº 16, que parece terminar con Slade muerto. Pero como para saber cómo sigue la cosa hay que leer esta serie y no la que nos compete, vamos a olvidarnos del buen Terminator por un rato.

Los cuatro episodios restantes transcurren en Titans nºs 91 y 92 y Team Titans nºs 2 y 3. Básicamente, estamos ante una serie de enfrentamientos sin mucho sentido: entre los dos equipos de Titans, a los que cualquier boludez hace que se vuelvan a poner el uno contra el otro; alguno o ambos equipos contra Lord Chaos; los dos equipos contra Donna Troy, que después de ser “asesinada” por Chaos asciende a un nivel de consciencia nivel Dios, y pierde por completo su empatía para actuar como una transtornada y también, Donna vs. Lord Chaos, tratando de recuperar a su hijo. A esto podemos sumarle que en algún momento Baby Wildebeest se enoja porque atacan a Pantha y crece hasta tener el tamaño de un Wildebeest adulto, pero mantiene su mente de niño, el regreso de Aqualad, que el plan para hundir a los Titanes de la concejal se profundiza y que aparece un nuevo personaje venido del futuro llamado Battalion, que todavía no terminamos de entender muy bien qué pito toca.

Todo esto para terminar en un gran enfrentamiento contra Lord Chaos, que cierra con la intervención de los Titanes Míticos. De alguna forma pueden canalizar su energía a través del hijo recién nacido de Donna, y se hacen cargo de Lord Chaos. Además le dan a Donna la posibilidad de decidir su destino, de tener acceso y control sobre todos sus poderes de diosa. Pero ella prefiere renunciar a los mismos: pide que ella y su hijo sean simples mortales para poder vivir una vida normal junto a Terry.

Como ya repetí un millón de veces, la saga deja muchisimo que desear, para ser un plot que se estuvo cocinando durante un año (desde el debut de Lord Chaos en el anual de Armageddon) y que nos llevó a un crossover de nueve números. No pasa nada trascendente salvo por el hecho de que finalmente ambos equipos se juntan y vemos la pérdida total de los poderes de Donna, lo que va a alejarla del equipo, por un tiempo. Pero como no todas son pálidas, si algo vale la pena rescatar de esta saga, es el dibujo: por lo menos los números de las series de Titans, a cargo de Tom Grummet y de Kevin Maguire, son una fiesta. Ambos dibujantes están en un buen momento y son el único motivo para no prenderle fuego a todas esas revistas. Por su parte, el laburo de Art Nichols en la serie de Deathstroke es lamentable, sobre todo en el nº 14.

En el final, queda reflejado poco o nada de la idea original de Peterson, que consistía en que este arco marcara la muerte de Terry Long, y un nuevo comienzo para Donna, quien tendría un nuevo traje y poderes, para eventualmente liderar el equipo tras la partida de Nightwing en el nº 100. Todas ideas que resultaron descartadas tras la salida del coordinador de la serie.